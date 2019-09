TV: Buya Turay hjälte mot FFF med solonummer - Djurgården sätter press i guldstriden

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Mohamed Buya Turay fick starta mot Falkenberg efter att ha varit avstängd mot Sundsvall. Då blev anfallaren hjälte. Buya Turay gjorde matchens enda mål med en soloräd när Djurgården satte press i guldstriden. - Det är så klart skönt att vinna, säger Djurgårdens Haris Radetinac till C More.

Djurgården var på jakt efter tre nya poäng i guldstriden när bottenlaget Falkenberg stod för motståndet. Då gjorde tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf fyra ändringar i startelvan gentemot 4-1-segern mot Gif Sundsvall, bland annat startade Astrit Ajdarevic och Mohamed Buya Turay medan stekhete Emir Kujovic fick börja på bänken. Dessutom ersatte Jonathan Augustinsson avstängde Jacob Une Larsson i backlinjen. Att starta med Mohamed Buya Turay visade sig vara ett klokt beslut av tränarduon.

Hemmalaget tog tag i taktpinnen från start och dominerade bollinnehavet med Falkenberg inriktade sig på försvar. Efter dryga halvtimmen var det nära att FFF-målvakten Hampus Nilsson, som har ett förflutet i Djurgården, ställde till det för sitt lag. Nilsson boxade undan ett inlägg och bollen hamnade på fötterna hos Fredrik Ulvestad. Norrmannen försökte avsluta, men en FFF-spelare hann störa honom och därefter kunde bortalaget avvärja situationen.

Med lite mer än 20 minuter var Djurgårdens Mohamed Buya Turay nära att få ett kanonläge. Anfallaren gick i djupet och fick en passning av Aslak Witry. Dock blev backens passning lite för brant och Hampus Nilsson rusade ut och förhindrade läget. Bara någon minut senare skapade Djurgården ytterligare ett hett läge efter fint kombinationsspel, men den gången sköt Jonathan Ring rakt på täckande FFF-spelare.



I den 40:e minuten var Djurgården ytterst nära att ta ledningen. Jonathan Ring lyfte in bollen i straffområdet till Jesper Karlström, som i sin tur spelade till Astrit Ajdarevic. Ajdarevic nickade mot mål, men fick till sin besvikelse se Hampus Nilsson stå för en jätteräddning.

- Det är en otrolig räddning. Det får man ge honom. Han (Hampus Nilsson) har fått mycket skit, så den förtjänar han, sa Ajdarevic till C More i halvtid.

FFF skapade sin riktiga första riktiga chans några minuter före paus, fast då sköt Nsima Peter utanför målramen.

Precis före paus fick Mohamed Buya Turay en fin chans, men anfallaren nickade utanför på ett inlägg. Den första halvleken slutade 0-0.

- Jag tycker det känns bra. Jag tycker att vi får dem dit vi vill, sa FFF:s Tobias Karlsson till C More i halvtid.

Trots 0-0 i paus var Djurgårdens Astrit Ajdarevic hoppfull om att laget skulle bryta dödläget i matchens andra akt.

- Vi kommer till chanser, men vi sätter dem inte. Men jag är inte orolig. Jag tror vi sätter dem i andra, sa han till C More.

Efter paus lyckades också Djurgården få utdelning och det var en riktig soloprestation. Mohamed Buya Turay tog bollen från egen planhalva och bara satte fart, förbi allt och alla. När han var framme vid Hampus Nilsson rullade han enkelt in bollen mellan benen på FFF-målvakten och sitt elfte allsvenska mål för säsongen.

När det återstod ungefär en halvtomme kvar att spela av matchen fick Mohamed Buya Turay byta och han ersattes av Emir Kujovic. Tio minuter senare fick Kujovic ett ypperligt att utöka Djurgårdens ledning efter ett precist inlägg från Jonathan Ring. Då fick den nyligen inbytte anfallaren hela foten under bollen och avslutet gick över ribban.

Några fler mål blev det dock inte i matchen och Mohamed Buya Turays fullträff innebär att Djurgården alltjämt är serieledare. Laget satte dessutom press i guldstriden då man, visserligen med en match mer spelad, har sex poäng ned till Malmö FF och sju ned till AIK. Till Hammarby på tredjeplats skiljer det nio poäng, men även Bajen har en match mindre spelad än Djurgården.

Efter vinsten var Djurgården Haris Radetinac nöjd med segern, men han hade saker att anmärka på.

- Det är så klart skönt att vinna. Det känns bara jobbigt att vi låter dem ha en chans i slutet, att vi inte kan hålla bollen ner mot hörnflaggan och låta tiden gå. Annars är jag nöjd att vi vinner i dag, säger Haris Radetinac till C More.

FFF-tränaren Hasse Eklund var tillfreds med insatsen.

- Jag tycker vi gör en jättebra match. Vi jobbar hårt i försvarsspelet, Djurgården är duktiga och försöker mala ner oss. Men vi är med i matchen ända in till slutet och vi har ett bra läge, när Nsima är fri och inte får till skottet och vi har lite halvchanser i slutet. Matchbilden är förväntad. De har mycket boll och skapar lite halvchanser i slutet. Så det är lite surt att de gör mål på en omställning. Det hade varit bättre om de gjort i det etablerade bollinnehavet istället, säger Eklund till C More.

Startelvor:

Djurgården: Tommi Vaiho - Aslak Witry (Nicklas Bärkroth 64'), Marcus Danielson, Jonathan Augustinsson, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Haris Radetinac, Astrit Ajdarevic (Edwards), Jonathan Ring - Mohamed Buya Turay (Emir Kujovic 63').

Falkenberg: Hampus Nilsson - Mahmut Özen (Ludvig Johansson 46'), Per Karlsson, Tobias Karlsson, Jacob Ericsson - Karl Söderström (Robin Östling 76'), Anton Wede, John Björkengren, Tobias Englund - Christoffer Carlsson, Nsima Peter.