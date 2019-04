TV: Calisir räddade kryss för Blåvitt mot Kalmar

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kalmar FF gick mot seger hemma mot IFK Göteborg.

Men i slutet av matchen klev André Calisir fram och nickade in kvitteringen för Blåvitt.

- Oerhört bittert, säger Kalmars Rasmus Elm till C More.