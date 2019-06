TV: Chibuike straffhjälte för FFF - vann för första gången på tre månader

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Falkenberg hade en seger inför mötet med Elfsborg. Då blev FFF en vinnare igen efter att John Chibuike varit iskall från elva meter. - Vi hade bestämt oss innan att vi skulle ha den här trean, säger Falkenberg-tränaren Hasse Eklund till C More.

Inför matchen mellan Elfsborg och Falkenberg hade Boråslaget spelat oavgjort mot Häcken och Kalmar med FFF kryssat mot Helsingborg och Kalmar.

Inledningsvis var det två lag som ville mycket och spelet böljade fram och tillbaka. Efter dryga kvarten drog Jacob Ericsson till på volley vid straffområdeskanten, ett försök en Elfsborg-spelare täckte. Men bollen studsade till Robin Östlind, som tryckte dit 1-0.

Glädjen blev dock kortvarig för FFF. Bara några minuter senare skickade Robert Gojani in bollen i Falkenbergs straffområde och vid den bortre stolpen kunde en ensamstående Pawel Cibicki nicka in kvitteringsmålet. Det var också ställningen i halvtid, 1-1.

Den andra akten började precis som den första med böljande spel och FFF var nära att ta ledningen på nytt kort efter paus. Christoffer Karlsson spelade in bollen i straffområdet och Robin Östlind, som gjorde matchens första mål, skarvade vidare mot den bortre stolpen. Det var ett försök som var ytterst nära att gå i nät, men stolpen var Kevin Stuhr Ellegaards bästa vän den gången.

Lagen fortsatte därefter att byta chanser, men det såg länge ut som att lagen skulle kryssa. Då vräkte Frederik Holst omkull Christoffer Karlsson i eget straffområdet och FFF tilldömdes straff med tio minuter kvar. John Chibuike, prestigeförvärv inför säsongen, var iskall och rullade in 2-1 för Falkenberg.

Elfsborgs Pawel Cibiciki hade i slutet av matchen ett gyllene läge att kvittera, men matchen slutade 2-1. Det innebar att Falkenberg vunnit för första gången sedan den 31 mars, då det blev 1-0 mot Örebro SK, och laget tog sin blott andra seger i allsvenskan.

- Vi är ett lag som kämpar och krigar och det gör vi verkligen i dag. I dag har vi lite bra ”go”, även om vi fick 1-0 så fick de 1-1, så fortsatte vi trumma på. Jag tycker vi har de hetaste chanserna under matchen och vi hade bestämt oss innan att vi skulle ha de den här trean, säger Falkenberg-tränaren Hasse Eklund till C More efter matchen.

I och med segern har nu FFF inkasserat tio poäng och ligger på 15:e plats i allsvenskan medan Elfsborg är tabellåtta.

Startelvor:

Falkenberg: Nilsson - Özen, P. Karlsson, T. Karlsson, Ericsson - Söderström, Wede, Björkengren, Östlind - Carlsson, Pogrebnjak.

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Jönsson, Gregersen, Manns - Olsson, Gojani, Holmén - Karlsson, Frick, Cibicki.