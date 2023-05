TV: Djurgården bröt trenden - vann klart mot KFF

Efter två raka förluster har Djurgården hittat in på vinnarspåret igen. När Kalmar FF gästade Tele2 Arena inför 15 343 åskådare under måndagen tog Blåränderna nämligen en övertygande 3-1-seger - något man till stor del kan tacka Joel Asoro för.

Ett rörlig och passningsorienterat Kalmar FF inledde dock matchen bäst och hotade tidigt ett par gånger. Men gästerna fick inte utdelning, i stället var det Djurgården som tog ledningen.

I 23:e minuten fick hemmalaget kontring efter ett KFF-bolltapp på offensiv planhalva. Oliver Berg spelade då fram vindsnabbe Joel Asoro, som löpte sig fri i djupled och kyligt placerade in 1-0 vid bortre stolpen. Och som sagt, det skulle komma mer från 24-åringens fötter.

Strax innan halvtidsvilan utökade nämligen Djurgården till 2-0. Hampus Finndell lyfte in bollen till Asoro som cykelsparkade in bollen i mål. Bollen gick dock via en KFF-försvarare och registrerades därför som ett självmål.

- Tränarna har sagt att det bara är att köra på och inte tänka så mycket. När man inte tänker så mycket känner man sig helt fri. Vi har mer press på oss att göra bättre ifrån oss och man känner att man vill ge något tillbaka till fansen och det tycker jag att vi har gjort i första halvlek, sa Asoro till Discovery+ i paus.

Om målen sa Dif-forwarden följande:

- Jag är på plats. Vi gör det vi brukar göra på träning och nu får vi ut det på match. Det är bra spelmål.

Dystrare miner var det i KFF-lägret.

- Vi spelar bra och har mycket boll, men det står 2-0. Det är för dåligt. Vi tappar bollen i väldigt farliga lägen många gånger och de får kontra på oss. Det måste vi rätta till, sa Lars Sætra i samma sändning.

I 53:e minuten visade Magnus Eriksson klass. Djurgården-kaptenen fick bollen utanför KFF:s straffområde, vände upp och chippade läckert fram bollen till Gustav Wikheim som fri framför mål stötte in 3-0.

Kalmar reste sig efter baklängesmålet och hade kort därefter ett mål bortdömt för offside. Med knappt 25 minuter kvar att spela kom reduceringen, då inbytte Deniz Hümmet snappade upp en boll utanför straffområdet och distinkt tände KFF:s hopp med ett skott i bortre burgavel.

Gästerna kom dock inte närmare än så. Djurgården höll undan och vann till slut med 3-1, vilket säkrade en efterlängtad trepoängare för de blårandiga.

- Det var viktigt, säger Oliver Berg till Discovery+.

- Vi vet att Kalmar är skickliga med bollen, och sedan handlar det om att ha tålamod. Jag tror inte att det skapades jättemånga lägen, men vi var vassa när vi vann boll och var snabba till att komma till lägen.

Djurgårdens IF (4-2-3-1): Tommi Vaiho - Piotr Johansson, Jesper Löfgren, Marcus Danielson, Elias Andersson - Hampus Finndell, Magnus Eriksson (76' Besard Sabovic) - Victor Edvardsen (68' Oskar Fallenius), Oliver Berg (Lucas Bergvall, 92), Gustav Wikheim (76' Haris Radetinac) - Joel Asoro.

Kalmar FF (4-3-3): Ricardo Friedrich - Axel Lindahl (84' Arash Motaraghebjafarpour), Lars Sætra, Rasmus Sjöstedt, David Olafsson - Romario, Robert Gojani (58' Johan Karlsson), Nahom Girmai Netabay - Noah Shamoun (58' Deniz Hümmet), Mileta Rajovic, Simon Skrabb.