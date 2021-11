TV: Djurgården missade chansen att bli serieledare - trots flera målchanser

Efter Malmö FF:s 2-2 mot Häcken hade Djurgården chans att gå upp som ny serieledare. Men man tog inte chansen.

Det blev 1-1 borta mot IFK Norrköping och därmed är man med två omgångar kvar fortfarande en poäng efter MFF.

IFK Norrköping mönstrade en offensiv startelva med fem anfallare på planen. Det var en ganska svajig inledning där spelat böljade fram och tillbaka. Norrköping försökte genom Samuel Adegbenro och Jonathan Levi, och Djurgården genom Edward Chilufya och Kalle Holmberg.

Och efter 19 minuter var det just Holmberg som satte matchens första mål. Haris Radetinac hittade in från höger, Hampus Finndell hoppade över bollen och Holmberg tryckte in 1-0.

Det var Holmbergs andra allsvenska mål för säsongen, det första kom i mitten av maj.

Efter målet såg det ganska stabilt ut för Djurgården, men precis innan halvtidsvilan fick Levi bollen ute till höger och skickade in ett inlägg. Vid den bortre stolpen var Adegbenro vassare än bortalagets högerback Jesper Löfgren och nickade in 1-1. Anfallarens 17:e ligamål i år.

I den andra halvleken tog Djurgården över och tryckte på för ett ledningsmål – men hemmalagets målvakt Oscar Jansson storspelade.

I den 66:e minuten fick Kalle Holmberg bollen strax utanför straffområdet och frispelade Chilufya, men Jansson kom ut fint och räddade.

Bara två minuter senare fick Nicklas Bärkroth ett bra läge till höger i straffområdet och tryckte till, men Jansson räddade igen.

Djurgården fortsatte att trycka på men lyckades inte sätta ett andra mål.

- Vi hade möjlighet att vinna matchen. Vi hade många halvchanser och ett par klara också, så det är jävligt surt att vi inte vinner, säger Hjalmar Ekdal till Discovery+ efter matchen.

- Vi gör en jättebra insats. Vi hotar när vi vinner bollen, vi är farliga i omställningarna och bra bakåt. Det är en bra insats. Vi måste bara göra mål, bättre effektivitet.

Det oavgjorda resultatet innebär att Djurgården missade chansen att gå förbi Malmö FF och upp i serieledning.

- Klart att vi hade velat vinna. Vi hade allt i egna händer. Men det lever fortfarande, så det är bara hålla huvudet högt och fortsätta gasa, säger Ekdal till Discovery+.

Dif-tränaren Kim Bergstrand var nöjd med lagets insats, men besviken över att man inte lyckades vinna matchen.

- Vi hade kunnat få med oss mer med tanke på hur matchen såg ut. Jag var orolig att "Alex" (Aleksandr Vasiutin, målvakt) skulle frysa ihjäl i andra halvlek. Vi gör en bra bortamatch. Det är många lag som har fått stryk här i år. Vi fick till de sista passningarna men lyckades inte få bollen i mål ändå. Vi hade velat ha alla tre och vi gick verkligen för det, men spelarna gjorde det jättebra, säger Bergstrand till Discovery+.

Målskytten Kalle Holmberg anser att Djurgården fortfarande har chans att vinna SM-guldet.

- Det kommer att bli en fantastisk rolig avslutning. Tele2 Arena kommer att koka när Varberg kommer på besök och sen avslutar vi borta mot Häcken. Malmö har tuffa matcher kvar, det är slutet på säsongen och alla behöver poäng. Det är bara att gasa, säger Kalle Holmberg till Fotbollskanalen.

- Vi gick för tre poäng i dag men samtidigt vet vi att Norrköping borta är en tuff match. Jag tycker att vi ska vara stolt över prestationen.

Startelvor:

Norrköping: Jansson - Lund, Castegren, Agardius - Abdulrazak, Fransson, Sema, Björk - Levi, Nyman, Adegbenro.

Djurgården: Vasiutin - Löfgren, Une Larsson, Ekdal, Käck - Finndell, Schüller, Eriksson - Chilufya, Holmberg, Radetinac.