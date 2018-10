TV: Efterlängtad seger för KFF: "Vi har spelat väldigt fin fotboll, men inte fått resultat"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

På väg mot tionde raka matchen utan vinst.

Då lyfte Filip Sachpekidis elegant in avgörande 2-1 mot Trelleborg på tilläggstid.

- Det har varit tufft. Men vi har fortsatt tro på det, säger KFF-hjälten till C More.