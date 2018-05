TV: Elfsborg körde över Dalkurd – bröt negativa trenden

Elfsborg och nye tränaren Jimmy Thelin har fått en allt annat än trevlig inledning på årets säsong i allsvenskan. Boråslaget föll i premiären mot Malmö och det dröjde fram till den fjärde omgången innan laget bärgade säsongens första seger och inför i kväll, enda i år.

Då släppte det plötsligt på Gavlevallen. Issam Jebali, som startade ensam på topp, knoppade redan i den 18:e minuten in matchens första mål till 1-0 efter inlägg av Rami Kaib och fortsatte i samma andra i andra halvlek.

Jebali låg nämligen även bakom lagets andra mål, då han i den 50:e minuten tog avslut långt utifrån, vilket han fick se Sixten Molin rädda, men ut till Daniel Gustavsson, som sköt 2-0. 17 minuter senare var det dags igen. Simon Lundevall drev inåt planen från vänsterkanten och pricksköt 3-0.

Dalkurd skapade i slutet av matchen ett par målchanser och fick till slut in en reducering. Younes Marzouk mötte ett inspel i straffområdet och slog till med sitt första allsvenska mål i karriären. Det var inte kvällens sista målfirande, då Alex Dyer avslutade en kontring med bara minuter kvar av matchen till 4-1 för bortalaget.

Elfsborg vann med 4-1 och bärgade därmed säsongens blott andra seger och första sedan den 19 april mot Brommapojkarna på Grimsta. För Dalkurds del är det fortsatt tungt med fem raka förluster och åtta raka matcher utan seger i allsvenskan.

C More: Vad var det bästa med Elfsborg i kväll?

- Det är att truppen jobbar ihop och hela tiden gör det som krävs för varandra. Vi är i ett tufft läge i tabellen, men har haft en stark tro från början, säger Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin till C More.

C More: Hur pressande har det varit på slutet för dig och för laget?

- Det här är en tävlingssport och vi har en långsiktig plan för vad vi vill med det här laget och vi har jobbat från grunderna och börjar bygga något att stå på. Det har varit vårt fokus hela tiden. Sedan snurrar alltid annat runt omkring oss med tabelläge och liknande, men vårt fokus har hela tiden varit på nästa match och försöka vinna poäng. Under veckorna har det bara varit att reflektera och analysera för att göra det bättre till nästa match, säger Thelin.

Startelvor:

Dalkurd: Molin - Löfkvist, Ceesay, Jasarevic - Berg, Amin, Ahmed, Moenza - Bertilsson, Turay, Sugita.

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Gustavsson, Dresevic, Nilsson, Kaib - Olsson, Gojani - Ishizaki, Dyer, Lundevall - Jebali.