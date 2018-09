TV: Elfsborgs tunga svit fortsätter - åtta raka utan seger

Elfsborg spelade senast 2-2 mot Djurgården och tog då poäng - och gjorde mål - efter fem raka förluster. Mot Kalmar under söndagen kom en ny poäng - men det blev ingen efterlängtad seger. Istället slutade matchen 1-1 på Borås Arena.

Elfsborg hade det mesta inledningsvis mot Kalmar. Men det var gästerna som skulle ta ledningen i den 24:e minuten. Rasmus Elm slog till med en stenhård hörna som var nära att ställa Kevin Stuhr Ellegaard vid den första stolpen. I efterspelet kunde Mikael Dyrestam nicka in bollen till 1-0.

I den 32:a minuten utjämnade Elfsborg när Stefan Ishizaki spelade fram Simon Lundevall till som kyligt lyfte bollen över målvakten och in i mål.

Det blev inga fler mål i matchen. Elfsborg gjorde därmed sin åttonde raka match utan att vinna i allsvenskan.

- Vi behöver en trea. Jag tycker att vi gör en ganska bra match, vi jobbar hårt hela matchen och vi försöker och försöker. Men vi är inne i en period där vi inte får nånting gratis. Vi får kämpa väldigt hårt både för poäng och för att få in bollen i mål. Det är klart att det är tufft, vi vill ha en trea, säger Samuel Holmén till C More.

- Men samtidigt, i morgon får vi börja titta på alla positiva saker som fanns att ta med, precis som i förra matchen mot Djurgården. Men det är poängen som räknas.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Dresevic, Nilsson, Kaib - Lundevall, Olsson, Holmén, Ishizaki - Frick, Obasi.

Kalmar FF: Hägg Johansson, Dyrestam, Agardius, Elm, Akas, Elm, Diouf, Romario, Hallberg, Magnusson, Fejzullahu.