TV: Femte raka förlusten för Elfsborg - sänktes av jättemisstag mot Norrköping

Foto: Bildbyrån/C More

Elfsborg har det tungt i allsvenskan just nu.

I dag åkte man på sin femte raka förlust i hemmamötet med IFK Norrköping efter ett misstag av målvakt Kevin Stuhr Ellegaard.

- Det är tufft att åka på sådana här mål, säger Elfsborgs tränare Jimmy Thelin till C More efter matchen.