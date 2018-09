TV: Hade chansen att ge AIK drömstart - men Goitom sumpade straff

Det var med kvarten spelad på Friends Arena som huvuddomare Stefan Johannesson valde att blåsa straff för AIK. Henok Goitom blev nedriven i straffområdet av Neto Borges och Johannesson pekade på straffpunkten.

Fram klev Goitom själv, och trots att han lurade målvakten Johan Wiland åt fel straff så blev det inte mål. Goitom rullade nämligen bollen löst utanför Wilands högra stolpe.

- Jag ska sätta den och speciellt eftersom att han gick åt andra hållet. Jag ska lägga in den, men får den på knölen, vilket gör att den går utanför, säger Goitom till C More i halvtid.

Se straffsituationen och straffen i spelaren.