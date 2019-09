TV: Hammarby hänger fortsatt på toppen – slog Sirius efter Juniors succéåterkomst från start

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

UPPSALA. Serge-Junior Martinsson Ngouali gjorde första starten för året när Hammarby gästade Sirius. Då ledde mittfältaren, för dagen i en mer offensiv roll, vägen med första målet i 3-1-segern. - Vi är glada för tre poäng, säger Junior till C More.

Hammarby har blandat sig in i toppstriden efter en fin andra halva av säsongen. På onsdagen ställdes laget mot Sirius på bortaplan, bara tre dagar efter att de slagit AIK i ett hett derby som minskade avståndet mellan rivalerna till två poäng.

I den första halvleken hade Hammarby svårt att skapa några kvalificerade målchanser och istället var det Sirius som hotade mest. Flera gånger satte Uppsala-laget press på Bajen och fick utdelning. De farligaste chanserna kom på fasta situationer, men ingen belönades med något mål och lagen gick in i halvtidsvilan efter en mållös halvlek.

- Det har inte varit så bra. Det känns inte som att vi är där. Jag vet inte varför. Det är jättedåligt. Vi är inte där i början och måste förbättra det, sa Bajen-mittfältaren Jeppe Andersen till C More i halvtid.

I halvtid valde Stefan Billborn att byta in Aron Johansson och det gav utdelning efter bara några minuter. Bytet innebar att Serge-Junior Martinsson Ngouali, som gjorde sin första start på året efter korsbandsskadan i fjol, hamnade på högerkanten. När Axel Björnström missade en nick fick mittfältaren utrymme och kunde tråckla in bollen bakom Lucas Jonsson i Sirius-målet.

- Det hjälper såklart alltid om man gör mål. En hel matchbild kan förändras av ett mål och det blev lite extra trygghet. Det var lite tur att den gick in och det hjälpte oss, säger Junior till C More och fortsätter:

- Det var kul att den gick in. Det var inget superskott, men den vallades in.

Målet gav Hammarby energi och knappa tio minuter senare styrde Jeppe Andersen in ett lågt inlägg från Dennis Widgren på vänsterkanten. När sedan Muamer Tankovic testade avslut från distans blev det 3-0 efter att bollen styrts på Tim Björkström och gått utom räckhåll för Lucas Jonsson i Siriusmålet.

Matchen fick lite nerv med i den 85:e minuten när Elias Andersson testade ett avslut från långt håll som ställde Davor Blazevic, som fick komma in i målet för Hammarby när Johan Wiland saknades med en skadekänning.

Hammarby kunde hålla undan och vinna med 3-1 och tog tredje raka segern. De tre poängen gör också att de tillfälligt går om Malmö och tar sig upp som ny trea i allsvenskan, sex poäng efter serieledande Djurgården. Sirius ligger kvar som elva, med två poäng ner till Falkenberg på kvalplats, men har samtidigt Kalmar och Östersund mellan sig och laget från Halland.

- Det var inte en toppmatch från vår sida, men samtidigt fick vi jobbet gjort och gjorde tre mål. Då räcker det oftast till vinst. Vi är glada för tre poäng och sedan jobbar vi därifrån, säger Junior.

Startelvor:

IK Sirius: Jonsson - Larson, Björkström, Jarl, Björnström - Ståhl, Gustafsson, Busch Thor, Andersson - Saeid, Haglund.

Hammarby: Blazevic - Sandberg, Magyar, Fenger, Widgren - Andersen, Bojanic - Söderström, Junior, Tankovic - Djurdjic.