TV: Hammarby vann med 3-0 mot Elfsborg

Ett Elfsborg som är på väg att genomföra ett tränarbyte gästade under måndagen Hammarby på Tele2 Arena. Inför avspark gick Discovery+ ut med uppgifter om att Jimmy Thelin är klar för skotska Aberdeen. Mitt under matchen följde danska Tipsbladet upp med uppgifter om att förre Elfsborg-spelaren Oscar Hiljemark lämnar sin klubb Ålborg för att ta över just Borås-laget.

Sedan tidigare har Göteborgs-Posten rapporterat att Thelin ser ut att göra sin sista match som Elfsborg-coach i våravslutningen mot IFK Göteborg, och Borås Tidning har skrivit att Peter Wettergren kan göra Hiljemark sällskap när Thelin tackar för sig.

Matchen då? I den första halvleken uteblev de riktigt farliga målchanserna. Men Elfsborgs nyförvärv Arber Zeneli kom till ett bra avslutsläge i den elfte minuten, då han sköt en bit utanför, och Bajen-keepern Oliver Dovin tvingades till en räddning på ett Simon Hedlund-skott från nära håll tätt inpå pausvilan.

För Bajens del blev det som mest farligt i den 28:e och 34:e minuten. Först brände Abdelrahman Boudah ett fint volleyläge inne i straffområdet och därefter räddade Elfsborgs målvakt Marcus Bundgaard Sörensen ett tungt långskott från Nahir Besara.

Elfsborg-kuggen Niklas Hult sa följande till Discovery+ i paus:

- En ganska bra halvlek. Hammarby hade boll men utanför deras straffområde, det är vi nöjda med. Där får de gärna ha den, de tappar ganska många bollar där och vi skapar ganska många lägen. Det är bara det sista: vi måste göra mål på våra chanser.

- Det är bara skärpan i det sista avgörande (som saknas). Vi skapar många lägen och det kommer vi fortsätta göra i andra också.

Hammarbys mittback Pavle Vagic var inte nöjd med de grönvitas anfallsspel.

- Halvleken var lite upp och ner. Vi får göra det bättre i andra, sa Vagic i sändningen.

- Jag brukar kalla det "fejk-possession". Vi har bollen men det händer inte så mycket. Sen har de några farliga kontringar som vi måste stoppa, men främst måste vi göra det bättre med bollen (i andra halvlek).

Men i andra halvlek hände det saker runt de grönvita. Redan i den 49:e minuten tog man ledningen. Ytterforwarden Viktor Djukanovic tog sig förbi på vänsterkanten och serverade en fri Nahir Besara inne i straffområdet, varpå Bajen-kaptenen smekte upp 1-0 i närheten av bortre krysset.

Samme Besara spelade fram samme Djukanovic i djupled 20 minuter senare. Då lobbade Djukanovic in 2-0 till Hammarby. Därefter försökte Jimmy Thelin väcka sitt lag genom att genomföra fyra byten samtidigt, men bara minuten senare sattes spiken i kistan. Då gav Andri Baldursson bort bollen till Jusef Erabi i offensivt straffområde för hemmalaget, vilket gjorde att forwarden enkelt kunde trycka in 3-0 till Bajen.

Med tio minuter kvar av ordinarie tid drog Michael Baidoo i Elfsborg på sig sitt andra gula kort för kvällen och blev utvisad. Baidoo sparkade Jusef Erabi i bröstet, men lyckligtvis tog inte smällen särskilt illa på Bajens målskytt.

Hammarby föll borta mot Malmö FF senast och står nu på sex poäng efter tre omgångar av årets allsvenska. Elfsborg har skrapat ihop fyra poäng och åkte alltså på sin första förlust i serien för i år.

3-0-målskytten Erabi:

- Ska jag vara ärlig hade vi inte så mycket målchanser under matchen, även om vi hade mycket bollinnehav och kontroll. Vi skapade inte så mycket. Men man måste vara hungrig hela tiden. Mål kan komma på alla olika sätt. Nu pressade vi jättebra, jag fick bollen och det var bara att sätta dit den. I slutet av dagen är det ett mål, säger Bajen-forwarden i Discovery+.

Erabi spelade återigen från start efter att ha bänkats i premiären.

- Det vänder snabbt i fotboll. Lika snabbt som det går upp kan det gå ner. Jag accepterar att starta på bänken, då får man komma in och göra vad man kan. Det gäller att ta chansen. Jag är alltid aktiv och får jag chansen gör jag mål.

Nahir Besara skrev också inte sig i målprotokollet.

- Skönt att se bollen gå in. Ibland behöver man tur (med styrningen). Det kändes som att matchen öppnade upp sig efter målet, säger Hammarbys lagkapten i samma sändning.

- I halvtid pratade vi om att gå in bakom dem. Deras backlinje stod väldigt högt upp, jag fattar inte att vi inte förstod det i första halvlek.

Efter matchen hade Hammarby-spelarna stöttande budskap till korsbandsskadade nyförvärvet Frederik Winther.

- I dag kan man säga attvi spelade 90 procent för den här grabben (Winther) och 10 procent för de här (fansen). Kul att ge dem en vinst.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Hampus Skoglund, Edvin Kurtulus, Pavle Vagic, Shaquille Pinas - Oscar Johansson Schellhas, Tesfaldet Tekie, Nahir Besara - Abdelrahman Boudah (Fredrik Hammar 62), Jusef Erabi, Viktor Djukanovic

Elfsborgs lag: Marcus Bundgaard Sörensen - Johan Larsson, Sebastian Holmén, Terry Yegbe, Niklas Hult - Noah Söderberg (Andri Baldursson 61), Michael Baidoo, Jens Jakob Thomasen (Besfort Zeneli 75) - Simon Hedlund (Ahmed Qasem 75), Jalal Abdullai (Dion Krasniqi 75), Arber Zeneli (Camil Jebara 75)