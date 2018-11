TV: Här är finalisterna i Årets mål - rösta fram din favorit till vinsten

I förra veckan presenterades tio kandidater till årets mål i allsvenskan. 28 787 röster kom in i Fotbollskanalens omröstning. Nu återstår tre finalister. De är, utan inbördes ordning: Stefan Silva, AIK, Dino Islamovic, Östersunds FK och Kennedy Bakircioglu, Hammarby.

Rösta fram din favorit till Årets mål nedan. Vinnaren kommer att presenteras under galan Allsvenskans Stora Pris under måndagskvällen.

Allsvenskans Stora Pris sänds i TV12, C More Fotboll och streamat på C More med start 18.30.