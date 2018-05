TV: Här ger Dalkurds sportchef svar om tränarens framtid: "Har vårt förtroende"

Nykomling i allsvenskan, men en nykomling med stora ambitioner. Dalkurd har dock inlett årets serie med en seger, ett kryss och sju förluster på de nio första omgångarna.

Hur säkert sitter tränaren Azrudin Valentic? Den frågan fick sportchefen Adil Kizil av C More efter förlusten mot IFK Norrköping under lördagen.

- Så länge Azrudin Valentic är vår tränare så har vi fullt förtroende för honom. Vi vet att vi fått en tung start, det är alla medvetna om. I dagsläget handlar det om att alla måste ta sitt jobb, säger Kizil.

C More: Som det ser ut nu så leder han er i nästa match mot Elfsborg?

- Ja, om inte något annat kommer ut från oss så är tanken att han ska coacha oss.

