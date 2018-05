Dalkurd-keeper bortplockad - efter kritiserad Instagram-bild: "Han blev hackad"

Under lördagen är det exakt 99 år sedan det turkiska frihetskriget inleddes. Det uppmärksammades på Dalkurds målvakt Abdülaziz Demircans privata Instagram-konto. På Instagram Story laddades där upp en bild med siffrorna 1919 (året då kriget började) och den turkiska flaggan på. Dessutom fanns till synes Mustafa Atatürk, Turkiets förste president, på bilden.

Inlägget har väckt stor ilska bland Dalkurd-supportrar och har nu plockats bort. Den allsvenska nykomlingen, som grundades av kurder, valde att inte spela med Demircan mot IFK Norrköping under lördagen.

- Demircan skulle stått egentligen, men ett utspel på Instagram gör att klubben har valt att spela med Sixten Mohlin istället, sa C Mores kommentator Daniel Kristiansson en bit in i matchen.

Fotbollskanalen pratade med Dalkurds pressansvarig Cihan Dalaba inför avspark och då sa han:

- Jag kan inte säga så mycket. Det är inte han själv som har lagt upp det. Enligt honom är det någon annan som har lagt upp det. Han har blivit hackad. Det är sånt som händer.

På ett annat Instagram-konto som Demircan har, ett konto som är öppet, lade målvakten under lördagen ut ett Instagram Story-inlägg med orden:

"Här med vill jag klargöra en sak, någon har lyckats komma in på min instagram och lagt upp en bild som jag själv inte skulle göra. Jag förstår att folk blivit upprörda. Jag ber från djupet av mitt hjärta om ursäkt för det. Jag bär Dalkurd klubbmärke med stolthet".

På Dalkurd-forumet på sajten svenskafans.com har ilskan mot Demircan varit stor och där valde pressansvarige Cihan Dalaba att gå ut med ett meddelande som bland annat innehöll orden:

"Abdülaziz Demircan är en stolt medlem av Dalkurd FF och med den bakgrund som han har är han väl medveten om vilka reaktioner som en sådan bild kan medföra. Det är inget som han står bakom och inget han själv skulle posta. Låt oss istället fokusera på dagens match och ge stöttning till våra spelare. I det läget som Dalkurd befinner sig i gäller det att vi är enade och lägger fullt fokus på fotbollen och ingenting annat".

Dalaba bekräftar för Fotbollskanalen att det är han som har skrivit inlägget på forumet. På frågan om hur reaktionerna från supportrar till klubben varit efter att Instagram-bilden publicerades säger Dalaba:

- Det har väl varit blandade reaktioner, kan man säga.

Hur mår Abdülaziz nu?

- Det är lugnt, det är ingen fara med honom.

- Jag förstår fansens reaktioner. Men det här är sådant som kan hända med sociala medier. Folk kan få sina konton hackade, eller att andra gör inlägg på dem, säger Dalaba.

Ni ser ingen anledning att inte lita på det Abdulaziz säger?

- Nej, absolut inte. Vi tvivlar inte på hans ord.

Demircan var uppskriven på Dalkurds bänk mot Norrköping, men bilder i C More visade under den första halvleken att målvakten inte satt på den utan följde matchen från en stående position vid spelargången.

Fotbollskanalen har sökt Dalkurds sportchef Adil Kizil utan framgång.