TV: Här skadar sig Elfsborg-försvararen - efter sex sekunder

Elfsborg riskerar att stå inför en potentiell mittbackskris. Enligt Aftonbladet är Ibrahim Dresevic nära att göra klart med holländska Heerenveen – och i mötet med Norrköping på torsdagen fick man dessutom se Joakim Nilsson kliva av med en befarad ljumskskada.

Situationen där skadan uppstod skedde redan sex sekunder in i matchen. Peking slog en långboll direkt efter avspark upp mot Jordan Larsson som gick upp i duell med Nilsson. Mittbacken fick en smäll i duellen – och efter att ha försökt spela vidare tvingades han kasta in handduken bara två minuter senare.

Han ersattes då av Jon Jönsson. Sedan tidigare har Elfsborg dessutom Jesper Karlsson skadad.

