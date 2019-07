TV: "Henkes" fina start i HIF fortsätter – 16-åring höll nollan i vinst mot Sirius

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

HELSINGBORG. Vinst mot Örebro SK, oavgjort mot IF Elfsborg efter att ha släppt in en sen kvittering, vinst mot IK Sirius. Henrik Larssons återkomst som tränare i Helsingborgs IF har gett sju poäng av nio möjliga. - Var väl inte helt rättvist att vi stack i väg med alla tre poäng, säger "Henke" till C More.

Bra form, möjlighet att rycka bort från bottenstriden, och dålig spelartillgång gällde för både Helsingborgs IF och IK Sirius när de mötte varandra på måndagen. Matchen var också återkomsten för Henrik Larsson på Olympia, efter att laget presterat två bra bortamatcher under hans ledning.

Spelartillgången blev än värre för HIF då Kalle Joelsson skadade sig i samband med en målchans. Istället behövde laget byta in 16-åringen Ian Pettersson sent i andra halvlek, vilket gjorde honom till en av de yngsta målvakterna i allsvenskans historia.

- Det går inte att beskriva. Först och främst tycker jag synd om Kalle, han har gjort en jättebra säsong och jag hoppas att han inte blir borta länge. Sen när jag fick komma in så kändes det otroligt skönt, jag fick stöd av medspelare, tränare och överallt, säger Pettersson till C More.

C More: När du förstod att du skulle få hoppa in, vad snurrade i skallen då?

- Ouff, det var mycket adrenalin som pumpade runt i kroppen. Det handlade bara om att spela mitt spel. Det gick bra, jag höll nollan och det kändes stabilt.

I övrigt i halvleken var det mycket Sirius, både i boll- och avslutsväg. Bland annat hade laget någon ramträff och flera nästan-lägen, men den bästa chansen hade HIF:s David Boysen. Han sprang sig loss, petade bollen förbi målvakten, men hann inte få till ett avslut innan det blev en brytning.

Efter halvtid blev det sedan en scenförändring. HIF gjorde sig mer kompakta, och det tog inte många minuter innan Andreas Landgren satte in ett ledningsmål efter en retur. Sirius hade svårt att komma tillbaka till första halvlekens starka spel, och precis som HIF bytte de in ett par tonåringar sent i matchen.

Det blev en till ramträff för Sirius, i insidan stolpen på ett distansskott, men det var inga marginaler med Sirius, och istället vann HIF med 1-0.

- Det var lite svettigt och nervöst, men så är det. Det är skönt att ha flyt i dag och stå på rätt sida. För det var väl inte helt rättvist att vi stack i väg med alla tre poäng. Sirius var väldigt bra, säger Helsingborgs tränare Henrik Larsson till C More.

Larsson vill dock inte jubla allt för mycket över den fina starten som han och HIF fått sedan han återvände.

- Det är klart att vi njuter av poängen men nu är det arbete mot nästa match. Så är det att vara tränare. Jag kanske kan njuta i en timme eller två.

Både Sirius och HIF har nu 17 poäng, med sex poäng ner till nedflyttningsplatserna och kvalplatsen.

Sirius mittfältare Sam Lundholm var besviken efter slutsignalen. Till C More säger han:

- Jag tycker att vi är ett bättre lag än vad de är, men att de vann, helt enkelt.

Helsingborgs IF: Joelsson (39') – Holgersson, Liverstam, Granqvist, A.Eriksson – J.Persson, Landgren – Boysen (75'), Wanderson, M.Svensson – Moro (69')

Inhoppare: I.Pettersson (39'), Sjöberg (69'), Gigovic (75')

IK Sirius: L.Jonsson – Larson, Björkström, Ceesay, Sirelius – E.Andersson, Gustafsson – Lundholm, Haglund, Lindberg (79') – Offia (65')

Inhoppare: Igbarumah (65'), Faiqi (79'), Bråholm (79')