TV: IFK Norrköping tog revansch på ÖFK - skyttekungen Jordan Larsson nätade igen

Det blev 2-1 till ÖFK för en vecka sedan. Då tog IFK Norrköping revansch efter 24 drömsekunder i första halvlek. - Jag tänkte: "Är det redan mål igen?", sa målskytten Jordan Larsson till C More i halvtid.

Förra söndagen gick IFK Norrköping på en nit på bortaplan mot Östersunds FK. I matchens slutskede kontrade på Östersunds FK och Hosam Aiesh sänkte östgötarna. 2-1 blev det då.

Nu, en vecka senare, hade IFK Norrköping revansch att utkräva. Den möjligheten tog man också vara på.

Hemmalaget styrde och ställde redan från start och fem minuter fick Christoffer Nyman hade en fullkaratig möjlighet, men den gången stoppade Aly Keita anfallaren.

Peking fortsatte att trycka på och ett par minuter före halvtid fick östgötarna hål på ÖFK. Lars Krogh Gerson slog ett inlägg in i straffområdet från högersidan. Bollen klackade Ronald Mukiibi tillbaka in i spel, rakt till Kalle Holmberg. Bollen bröts och tog ett virrvarr i straffområdet. Till slut landade den hos Jordan Larsson och skytteligaledaren kunde trycka in sitt elfte allsvenska mål den här säsongen. Det leder han skytteligan på.

Det dröjde dock inte länge förrän Aly Keita fick se sig överlistad igen. Närmare bestämt tog det bara 24 sekunder. Peking fick tag i bollen direkt efter avspark och kontrade. Från vänstersidan fick sedan Kalle Holmberg i väg ett löst avslut som slank in bakom Aly Keita.

- Det kändes som det gick väldigt snabbt. Jag tänkte: "Är det redan mål igen?", sa Jordan Larsson till C More i halvtid.

Uppförsbacken blev sedan än brantare för ÖFK, trots att tränaren Ian Buchnall bytte ut Francis Jno-Baptiste och Marco Weymans och ersatte duon med Ludvig Fritzson och Thomas Isherwood. Christoffer Nyman hamnade en mot en mot med Thomas Isherwood, tunnlade ÖFK-backen och satte dit 3-0.

Under de resterande 40 minuterna hade IFK Norrköping kontroll och man var spelförande. När det återstod tio minuter kunde dessutom Jordan Larsson blivit tvåmålsskytt då han hade ett avslut i ribban, men 3-0 slutade matchen.

- Jag tycker vi gör en jättefin match. Vi kände lite revanschlust efter förra matchen, så det var väldigt skönt att vi kunde göra en bra match, säger Christoffer Nyman till C More efter matchen.

Dystrare tongångar var det i ÖFK-lägret.

- Jag vet inte vad jag ska säga. Det såg ut som att det var vi som hade spelat fyra matcher på två veckor, eller vad det nu är, säger kaptenen Tom Pettersson, och syftar på IFK Norrköping täta spelschema

Han fortsätter:

- Det känns som de får göra vad fan de vill där ute och vi får springa, springa och springa. Vi kom inte i närheten av dem och jag vet inte om vi skapar några chanser heller riktigt.

IFK Norrköping har nu spelat ihop 27 poäng och ligger sexa i allsvenskan. Östersund är sjätteplacerat på 19 poäng.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Castegren, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Thern, Skrabb - Larsson, Nyman, Holmberg.

Östersunds FK: Keita - Mukiibi, Sonko Sundberg, Petttersson, Weymans - Ssewankambo, Purver, Edwards - Aiesh, Islamovic, Baptiste.