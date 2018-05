TV: Jiloan Hamad utsedd till månadens spelare i april: ”Man är tacksam"

Jiloan Hamad har haft en strålande säsongsinledning. Mittfältaren har svarat för fem mål och tre assist på sex matcher och toppar såväl skytte- som poängliga.

- Man är tacksom och väldigt glad och stolt, säger Hamad till C More om utmärkelsen.

Mittfältaren vände hem till allsvenskan förra säsongen men hade precis som Hammarby en tung säsong och svarade bara för fyra mål på hela säsongen.

- Vi har ett bra go i laget och har fått en väldigt bra start. Jag tror detta är starten på något stort, säger Hamad till C More.

Efter den starka säsongsinledningen har Hamad själv kampanjat för en plats i den svenska VM-truppen som presenteras den 15 maj.

- Jag gör det jag kan på planen. Skulle det bli så att man blir uttagen så är man redo att ge allt, säger Hamad.