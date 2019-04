TV: JUST NU: Abrahamsson hindrar Larsson - efter Toivios bjudning

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

AIK ställer upp med en offensiv elva med fyra anfallare från start. Jack Lahne, Tarik Elyounoussi, Henok Goitom och Chinedu Obasi får alla plats i Rikard Norlings startelva. I Häcken saknas Paulinho och istället väljer Andreas Alm att starta med Daleho Irandust i tremannaanfallet tillsammans med Jeremejeff och Yasin.

Efter en kvart fick AIK matchens första målchans. Joona Toivio spelade galet på egen planhalva och Henok Goitom kunde lyfta fram bollen till Sebastian Larsson. Mittfältaren försökte rikta bollen mot mål, där Jack Lahne kom framstörtande, men Peter Abrahamsson kom ut och styrde undan chansen.

Lagens startelvor:

AIK: Linnér - Sundgren, Karlsson, Mets, Lindkvist - Adu, Larsson, Elyounoussi - Lahne, Goitom, Obasi

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Berggren, Faltsetas, Mohammed - Irandust, Jeremejeff, Yasin

Du ser mötet mellan AIK och Häcken på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.