TV: JUST NU: Vibe spräcker derbynollan - ger Blåvitt ledningen

Foto: C More.

BK Häcken tog under lördagseftermiddagen emot IFK Göteborg i ett derby- och toppmöte på Bravida Arena i allsvenskan. Inför matchen var Paulinho osäker till spel och fanns inför avspark inte med i Häckens trupp. Poya Asbaghi valde i sin tur att låta Lasse Vibe spela från start i stället för Robin Söder. Det visade sig direkt vara ett bra beslut.

IFK Göteborg tog tidigt ledningen i matchen. Patrik Karlsson Lagemyr satte in bollen bakom Häckens backlinje till Charaisjvili som blev nedriven av Peter Abrahamsson och därefter fick Vibe öppet mål till 1-0.

Häcken hade därefter mycket boll, men utan att skapa riktigt vassa målchanser. Vibe fick i mitten av första halvlek ytterligare en möjlighet, men sköt tätt utanför mål. Strax före halvtid stod plötsligt Alexander Jermejeff i sin tur fri i straffområdet, men flaggan var uppe och anfallaren i offside-position.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Arkivuo - Friberg, Faltsetas - Yasin, Irandust, Celik - Jeremejeff.

IFK Göteborg: Anestis - Ohlsson, Starfelt, Calisir, Wernersson - Erlingmark, Karlsson Lagemyr, Yusuf - Nygren, Vibe, Charaisjvili.

Du ser mötet mellan Häcken och IFK Göteborg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.