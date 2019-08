TV: Karlsson hjälte igen för Elfsborg - avgjorde sent

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Två mål mot Östersund – mål i cupen – och matchvinnare mot Sundsvall. Jesper Karlsson är glödhet. - Så jävla skönt, säger Karlsson till C More.

Elfsborg tog på måndagen tre nya poäng i allsvenskan, efter seger mot Sundsvall på bortaplan, med 2-1. Laget tog ledningen i den första halvleken genom anfallaren Per Frick som rakade in ett inspel från kanten, men bara minuterna senare svarade Sundsvall. Den allsvenskan jumbons mål kom genom försvararen Eric Björkander som på David Bataneros frispark nådde högst och nickade in kvitteringen.

Gästerna från Borås skulle dock få sista ordet – och precis som i de senaste matcherna var det Jesper Karlsson som stod för målet. Karlsson, som gjorde två mål och en assist mot Östersund och dessutom nätade mot Gauthiod i cupen, kastade sig fram på ett långt inlägg – och stötte in segermålet för Elfsborg.

Boråslaget kunde till och med kosta på sig att missa en straff, slagen av Stian Gregersen, under slutminuterna. Det blev tre tunga poäng ändå.

- Det var en riktigt fin boll (av Simon Strand). Det var bara att få en touch på den. Ett sånt skitmål men det är så skönt, säger Karlsson till C More om målet.

Segern var Elfsborgs andra raka och laget tog sig därmed upp på åttonde plats i den allsvenska tabellen.

- Vi har gjort det bra men inte fått med oss poängen. Vi gnuggar och gnuggar, grunder i försvarsspel och sedan har vi haft det lite tufft med målskyttet. Vi behövde det här. Så jävla skönt.

Sundsvall är fortsatt sist i tabellen, två poäng efter AFC Eskilstuna.

Giffarnas tränare Joel Cedergren:

- Det är klart att det är en utmaning i så här tuffa lägen men det gäller att fortsätta och det var det vi pratade om nu efteråt. Jag hoppas och tror att vi ska ha den här energin vi haft.

- Jag har massor med energi. Jag har väldigt stark vilja och lust att vända det här. Jag tror fortfarande på det här även om läget är väldigt tufft. Jag tycker att vi har så bra material att vi har möjlighet att fixa det.

Lagens startelvor:

Sundsvall: Mitov Nilsson - Blomqvist, Björkander, Moreno - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Konate - Blomberg, Mas Costa, Berg

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Strand, Gregersen, Henriksson, Kaib - Olsson, Heltne Nielsen, Holmén - Karlsson, Frick, Alm