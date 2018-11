TV: Klart: Trelleborg spelar i superettan 2019

Det fanns en liten strimma hopp för Trelleborg att klamra sig fast vid inför mötet med Östersund. Två omgångar återstod – och sex poäng fanns att spela om.

Men redan efter fem minuters spel ställdes laget inför en rejäl uppförsbacke, en uppförsbacke man aldrig mäktade med att bestiga. Det var nämligen då som Dino Islamovic placerade in ledningsmålet för gästerna på straff, efter att Hosam Aiesh snurrat upp gästernas försvar och fällts i straffområdet av Oscar Johansson. Samme Islamovic var förra året en starkt bidragande orsak till att Trelleborg tog klivet upp i allsvenskan då han noterades för åtta mål. Nu sköt han alltså tillbaka sin gamla klubb till superettan.

Trelleborg jagade en kvittering i den andra halvleken, men lyckades inte hitta nätet och därmed är det även matematiskt klart att Skåneklubben spelar i superettan nästa säsong.

- Vi var inte tillräckligt bra och jämna under säsongen. Jag tyckte att vi var bra i våras och gick till vila med ett rätt hyggligt utgångsläge. Sedan är det märkligt att vi varit med, med tanke på att vi inte vunnit sedan i våras. Sex av de sju senaste matcherna håller en prestationsnivå vi kan leva med. Vi skapar målchanser i alla matcherna men som ni ser i dag går vi tomhänta. Det är lite så hösten har sett ut, säger tränaren Patrick Winqvist till C More.

- Jag ger killarna all cred, vi drar nytta av lärdomarna som vi får och vi kommer tillbaka.

Startelvor:

Trelleborg: Johansson - Sarkodie, Jönsson, Blomqvist, Tideman - Hörberg, Johansson, Olsson, Jovanovic - Hümmet, Camara Jönsson.

Östersund: Keita - Mensiro, Bergqvist, Pettersson, Kpozo - Aiesh, Amin, Edwards, Sellars - Fritzson, Islamovic.