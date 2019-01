TV: Kryss för AIK mot Sundsvall - Sundgren målskytt i möjligt avsked

Under fredagen spelade de två allsvenskan lagen AIK och Gif Sundsvall mot varandra i en träningsmatch på Skytteholms IP i Solna.

Redan i den elfte minuten gjorde bortalaget Sundsvall 1-0. Forwarden och lagkaptenen Linus Hallenius vann en duell mot AIK:s mittback Per Karlsson (som skrek efter frispark) och placerade sedan helt ren in bollen i mål bakom Oscar Linnér.

I den 20:e minuten var AIK relativt nära att kvittera till 1-1. Efter en skarv på en frispark blev Tarik Elyounoussi ensam vid den bortre stolpen men med dålig balans lyckades inte norrmannen få till avslutet innanför ramarna. Kvitteringen skulle dock komma, sex minuter senare. Då slarvade Sundsvall med bollen i uppspelsfasen och gav Tarik Elyonoussi fritt fram att löpa in i straffområdet, varpå mittbacken Alexander Blomqvist fällde forwarden. Ytterbacken Daniel Sundgren dundrade in 1-1 hårt i ena hörnet på straffen. Sundgren drar till sig intresse från grekiska Aris, kunde Fotbollskanalen rapportera tidigare under fredagen, och han kan alltså ha avslutat sin nuvarande sejour i AIK med att näta.

Därefter var Sundsvall närmast att ta ledningen igen, för i den 55:e minuten stod Heradi Rashidi för ett löst hemåtspel som plockades upp av Albin Ekström och gav Sundsvall-talangen ett farligt läge att göra 2-1. Men Oscar Linnér kom ut och räddade avslutet till hörna. I den 75:e minuten brände också David Haro ett friläge för bortalaget. Linnér fick sträcka ut rejält på spanjorens skott.

I slutminuterna var AIK ytterst nära att avgöra matchen, men sköt då i stolpen från nära håll.

AIK hade under inledningen av drabbningen oerhört svårt att få tag i bollen. Då spelade Sundsvall runt den och var det dominanta laget.

- En spännande match. Första halvlek hade två olika ansikten. Vi gick in i matchen med tanken att vi skulle göra det med vår grundform och se hur vi skulle lyckas ta oss an det. Och det gjorde vi ju inte. Att vi sen då visar på att vi har möjlighet att vara flexibla under matcher med oerhörd smarthet från spelare som Henok (Goitom), Tarik (Elyounoussi) och Sebastian (Larsson). De tog greppet om situationen och fick till det, säger AIK-tränaren Rikard Norling.

- Under den andra delen av första halvlek gjorde vi det riktigt bra. Första delen av andra halvlek innan vi gjorde massa byten tycker jag också var bra. Då höll vi dem längre och längre ifrån vårt mål och till sist skapade vi tillräckligt för att till och med vinna matchen.

Härnäst väntar träningsläger i Dubai och match mot New York City för AIK, medan Sundsvall spelar mot finska Inter Åbo nästa helg.

AIK:s startelva: Oscar Linnér - Daniel Sundgren, Adam Ben Lamin, Per Karlsson, Robin Jansson, Heradi Rashidi - Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Stefan Silva - Tarik Elyounoussi, Henok Goitom.

Sundsvalls startelva: William Eskelinen - Carlos Gracia, Alexander Blomqvist, Pol Moreno - Jonathan Tamimi, Tobias Eriksson, Paya Pichkah, Simon Marklund - Maic Sema, Linus Hallenius, Oliver Berg.