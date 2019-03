TV: Larson med volleyträff - se första allsvenska målet 2019

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

I dag kickades åter allsvenskan igång med tre matcher klockan 15.00 runt omkring i Sverige. Redan efter nio minuter gjordes första målet i den här upplagan av allsvenskan. Sirius-yttern Karl Larson mötte en vacker lyftning av Philip Haglund in i straffområdet och tryckte till på volley till 1-0 för Sirius mot Kalmar på Guldfågeln Arena.

- Jag vet att Philip är stark på att binda upp bollar, så jag gick in bakom mittbacken och hade en känsla av att målvakten var långt ute, så jag försökte slå till direkt och det blev en båge över honom. Det var skönt att se, säger Larson till C More.

Larson blev därmed förste målskytt i allsvenskan 2019 och Sirius vann senare premiärmatchen med 2-0 efter mål av Sam Lundholm i slutet av andra halvlek.

Se Larsons volleyträff i spelaren ovan.