TV: Lindberg frälste Häcken i galet målkalas på Hisingen

Fjolårstrean Häcken är på jakt efter sin första allsvenska seger 2024. På måndagskvällen tar de gulsvarta emot BP på Bravida Arena.

När startelvorna presenterades stod det bland annat klart att Häckens rekordvärvning Zeidane Inoussa fick chansen att göra sin första allsvenska start sedan flytten från just BP i vintras.

När matchen väl sparkade i gång dröjde det inte särskilt länge innan Häcken skulle ta ledningen.

Redan i den tredje spelminuten fick hemmalaget en frispark på vänsterkanten. Julius Lindberg skickade in ett pressat inspel, som via en lätt nickskarv från Simon Gustafson letade sig in bakom Lucas Bergström i BP-målet.

- Det är så den ska sitta. Han skjuter den i skallen på mig så att jag inte kan missa, förklarade Gustafson för Discovery+.

Häcken har dock haft problem i defensiven under säsongsupptakten och efter ledningsmålet stack BP upp och skapade flera farligheter och efter 17 minuters spel rann den tidigare Häcken-spelaren Daleho Irandust igenom försvaret innan han kunde placera in kvitteringen med högerfoten.

Fullträffen var speciell för Irandust. Förutom att det var hans första sedan flytten till BP innebar det även att han sätter käppar i hjulet för Häcken, som han representerade mellan 2017 och 2021. Efter fullträffen valde 25-åringen att fira återhållsamt.

Efter Irandusts kvittering fortsatte BP att imponera spelmässigt och blott nio minuter efter 1-1-målet kunde lagkapten Ludvig Fritzson nicka in ledningsmålet efter en framspelning av Nikola Vasic.

Detta var dock en första halvlek som präglades av offensivt spel och Häcken skulle hinna replikera på BP:s snabba vändning innan halvtidsvilan.

Efter 35 minuters spel fick Amor Layouni bollen centralt på offensiv planhalva. Yttern avancerade sedan innan han avlossade ett skott från drygt 20 meter.

Layouni fick på en riktig fullträff och kunde se bollen susa in bakom Lucas Bergström och 2-2 var ett faktum.

- Det är väl hyfsat underhållande, det kan bli ännu mer underhållande om vi inte tappar bollen i så många onödiga lägen, utan får lite mer kontroll. Då kanske underhållningsvärdet för er går ner dock, sa Simon Gustafson till Discovery+ i halvtidspausen och fortsatte:

- Det är framför allt det och att vi ska bli bättre i vårt återerövringsspel. Vi är inte tillräckligt heta där.

Gustafson skulle också bli bönhörd i sitt missnöje mot spelet i den första halvleken och i upptakten av den andra akten skulle Häcken vända tillbaka.

I en tilltrasslad situation efter en frispark landade till sist bollen framför fötterna på Zeidane Inoussa. Den tidigare BP-spelaren lossade skott med vänsterfoten och fick inte på någon ordentlig träff - men det studsande avslutet smet in vid Bergströms vänstra stolpe.

Även Inoussa valde att fira lugnt efter målet mot sin tidigare klubb - men dammet hann knappt lägga sig innan BP skulle svara på nytt.

Två minuter efter 3-2-målet hittade nämligen Nikola Vasic fram till försvararen Kaare Barslund som ensam med Andreas Linde kyligt kunde rulla in 3-3 efter en timmes spel.

Men Häckens offensiva armada var på spelhumör och var inte färdiga med sin uppvisning.

Nio minuter efter Barslunds mål dämpade Mikkel Rygaard ner bollen till en framstormande Julius Lindberg. Gais-värvningen tryckte sedan till på ett tillslag och fick på ett strålande avslut som borrade sig in i stolproten och Häcken hade återigen kopplat ett grepp om säsongens första seger.

Efter målet fortsatte det öppna spelet och båda lagen skapade chanser för att göra ytterligare mål. Men utdelningen uteblev och således kunde Häcken inkassera säsongens första seger i allsvenskan.

Vinsten innebär att Häcken har spelat in fyra poäng på sina tre inledande matcher - samma poängskörd som BP. Smolk i glädjebägaren för tränare Paco Johansen är dock att laget nu står på sju insläppta mål på dessa tre matcher.

- Vi gör en bra match, det är bara jävligt surt just nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men vi måste sätta dit våra målchanser och de gör fler mål än oss helt enkelt, sa BP:s Alex Timossi Andersson till Discovery+ efter matchen.

I Häcken-lägret var det, av förklarliga skäl, betydligt muntrare miner.

- Vi måste få en bra start och vinna matcher. Vi har spelat bra, men poängen har inte riktigt kommit. I dag tar vi tre poäng, det är det viktiga, sa Julius Lindberg, som inte var orolig över sitt lags defensiv.

- Om vi gör fler mål än vi släpper in så vinner vi matcherna.

Startelvor:

BK Häcken: Linde - Lindberg, Hovland, Lode, Lundkvist - Rygaard, Gustafson, Amane - Layouni, Chilufya, Inoussa.

BP: Bergström - Heggem, Abrahamsson, Barslund - Jensen, Odefalk, Fritzson, Christensen - Timossi Andersson, Vasic, Irandust.