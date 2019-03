TV: Lundh om allsvenskans popularitet: "Många känner att det är mer äkta"

På söndagen sparkar 2019 års allsvenska säsong igång. Bland annat ställs regerande mästaren AIK mot Östersund på hemmaplan – och nykomlingen Helsingborg tar emot en annan guldkandidat i IFK Norrköping.

Fotbollskanalens Olof Lund gästade på söndagen Nyhetsmorgon där han bland annat tog ut sina tre topplag, förklarade varför det i år nästan är viktigare att inte åka ur än att vinna och Lundh listade även de hetaste nyförvärven inför säsongen.

- Det är många bra spelare som kommer hem till allsvenskan och många spelare lockas av allsvenskan just med tanke på inramningen bland annat, säger Olof Lundh.

Dessutom ger Lundh i programmet sin bild av varför allsvenskan har blivit så populär som den har blivit.

- Champions League är häftigt men det är så oerhört långt till Real Madrid och liknande. Jag tror att många känner att det här kanske är lite mer äkta, lite mer idrott än underhållning.

