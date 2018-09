TV: Lundh om anklagelserna mot Gren: "Göteborg borde räta ut frågetecknen"

Det var natten mot måndagen som fotbollsmagasinet Offside publicerade sitt reportage om IFK Göteborgs sportchef Mats Gren. I reportaget ställer man sig frågan hur Gren kunnat sitta kvar på sin post, trots de usla sportsliga resultaten – och det faktum att många andra på ledande positioner fått gå.

I reportaget skriver man bland att Gren sökte stöd hos huligangrupperingen Wisemen innan värvningen av Gustav Engvall, och att han vid flera tillfällen baktalat sina spelare.

Bland annat beskrivs möten mellan representanter för Wisemen och den dåvarande ordföranden Frank Andersson. Mötena ledde senare till att Andersson beslutade sig för att inte ställa upp för omval och han beskriver att han vid ett av tillfällena hämtat Mats Gren för att visa enighet, men att Gren ”mest varit likgiltig”.

Fotbollskanalens Olof Lundh säger så här om Offsides uppgifter:

- Den typen av kontakter sker ju en del i de större klubbarna, frågan är om han använt sig av dem och på något sätt hängt sig kvar och förankrat stödet hos dem? Det är allvarliga anklagelser mot sportchefen Mats Gren. Det är något föreningen måste utreda. Är det verkligen så?, säger han.

- Det är klart att det är allvarligt att han använt sig av en gruppering som påverkat. Den förre ordföranden Frank Andersson säger att han träffat dem och at de vill att han skulle avgå. De satte honom under tryck och han avgick till slut under pågående säsong.

Varken Mats Gren eller ordföranden Mats Engström vill ställa upp på en intervju för tidningen. Gren ger endast svar på mejl. Olof Lundh menar att de i stället borde försöka räta ut frågetecknen.

- Jag tycker att det är förvånansvärt att han inte sätter sig ner. Man undrar på något sätt vad han försöker att dölja? IFK Göteborg borde ha intresse av att räta ut eventuella frågetecken, om det nu inte stämmer, vilket är den bilden IFK Göteborg ger, så skulle man ju vilja sätta sig ner och svara på de frågorna och det kan jag inte förstå att man inte gör.

- Som det är nu så hänger många rätt allvarliga frågetecken över en klubb som haft det tungt i några år. Då är min känsla: Varför kliver man inte fram och berättar hur det ligger till?

