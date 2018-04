TV: Mäktig vändning av Örebro - Dalkurd föll ihop totalt

Det blev en riktig målfest på Behrn Arena under måndagen då Örebro tog emot Dalkurd. Det blev också en match med två ansikten - där ÖSK såg närmast uträknat ut innan man vaknade till liv.

Men det var alltså Dalkurd som, efter en mållös första halvlek, spräckte nollan. Matchens första mål kom då Yukiya Sugita placerade in 1-0 bakom Oscar Jansson i ÖSK-målet. Mohamed Buya Turay stod för ett fint förarbete då han slet sig förbi Michael Almebäck och serverade Sugita.

Efter ledningsmålet uppstod en tredje handssituation i matchen (både ÖSK och Dalkurd ville ha haft straff i den första halvleken) där Pandzic mycket väl kunde ha blåst. Michael Almebäck kastade sig fram för att täcka ett skott - och bollen gick via armen och ut till hörna. Men huvuddomaren valde att fria på nytt.

2-0 kom i stället genom Mohamed Buya Turay en stund senare. Nyförvärvet stod för flera läckra överstegsfinter innan han med vänsterfoten vackert placerade in sitt fjärde mål den här säsongen.

Örebro gav sig dock inte och efter en tilltrasslad situation på hörna kom reduceringen genom Michael Omoh. Därefter kom även kvitteringen, också denna gång på hörna. Kennedy Igboananike höll sig framme och nickade in 2-2 med mindre än tio minuter kvar.

Just Igboananike fullbordade sedan den imponerande vändningen då han via en Dalkurd-spelare krutade in 3-2 för hemmalaget.

- Vi jobbade hårt som ett lag, säger Kennedy Igboananike till C More.

Dalkurd-tränaren Azrudin Valentic var rejält besviken efteråt.

- Vi släpper två onödiga mål och det tredje målet… herregud. Jag har inga ord just nu.

- Grabbarna måste göra jobbet. Det går inte att på den här nivån släppa två mål på fasta situationer när vi vet utifrån vår scouting vilken yta de söker och vi har fyra, fem spelare på den ytan och ingen går på bollen.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Brorsson, Almebäck, Hines-Ike - Björnkvist, Gerzic, Mårtensson, Ring - Omoh, Igboananike, Besara.

Östersund: Demircan - Löfkvist, Ceesay, Jasarevic - Rashidi, Tranberg, Amin, Strand - Berg, Turay, Sugita.

Matchen visas på C More Fotboll och på Sportkanalen, avspark 18.00.