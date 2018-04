TV: Målvaktstavla och drömträff när IFK tog övertygande premiärseger

Trots dispensansökningar och snöfall kunde premiären mellan Trelleborg och IFK Göteborg spelas, där bägge lagen fick tänka till i anfallet. IFK:s Gustav Engvall lämnade sent återbud på grund av sjukdom. I TFF noterades det att Ottar Magnus Karlsson, och inte Deniz Hümmet, fick starta som spets.

Första halvlek var präglad av misstag och problem med passningsspelet för bägge lagen. TFF:s målvakt Marko Johansson fick också ”assist” till bägge målen och halvtidsresultatet 1-1.

Först slog han en dålig utspark som Elias Mar Omarsson plockade upp, och vars avslut till slut tog sig in i mål. En stund därefter blev det istället en bra spark av Marko Johansson, upp till lagkamraten Zoran Jovanovic och 1-1 både i matchen och för Johansson.

Andra halvlek skulle dock allt mer komma att bli IFK Göteborgs och efter Johanssons 1-1 så skulle Omarsson spela 2-0 med sig själv. Emil Salomonsson kom runt på högerkanten, inlägg, och Omarsson fick in 1-2-målet, hans andra för kvällen och hans första sedan oktober 2016. 20 minuter senare fick inhopparen Vajebah Sakor på kalasträff och 1-3.

- Bland det värsta jag sett på länge, sa C Mores kommentator Mats Lilja.

Efter det var matchen i det stora hela avgjord och Poya Asbaghi fick en fin allsvensk debut som tränare.

- Vi har ganska bra kontroll över det hela. Det är ett pissmål vi släpper in. En inspark som går hela vägen. Där får vi inte slappna av. Men överlag tycker jag att vi har bra koll, säger Tobias Hysén i C More.

- Vi kommer att bli jobbiga i år.

För Trelleborg var det den blott sjätte förlusten på hemmaplan på de senaste tre åren.

Trelleborg: M.Johansson – Nielsen (81'), Hadzikadunic, Blomqvist, Tideman – O.Johansson (74'), R.Nilsson (85'), E.Andersson, Pode – Jovanovic, O.Karlsson

Inhoppare: Hümmet (74'), Hörberg (81'), S.Ohlsson (85')

IFK Göteborg: Dahlberg – Starfelt, Calisir, S.Eriksson – Salomonsson, Affane (64'), Diskerud, Wernersson (76') – Omarsson, Hysén (87'), S.Ohlsson

Inhoppare: Sakor (64'), Nordström (76'), Erlingmark (87')