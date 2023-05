TV: Mjällby bröt mardrömssvit efter islossning

Mjällby AIF hade inte gjort mål på fyra raka matcher i allsvenskan inför hemmamötet med IK Sirius. En trend man dock bröt på Strandvallen under söndagen - och det med råge.

I 29:e minuten vek Hampus Johansson in från sin högerkant, dribblade sig läckert in i straffområdet innan han placerade in 1-0 vid bortre stolpen. En stund senare utökade Ivan Kričak ledningen efter att mittbacken nått högst på en inläggsfrispark.

Det stannade inte där för Maif. Precis innan halvtidsvilan nickade nämligen Colin Rösler in 3-0 efter att Sirius-försvaret misslyckats att rensa undan bollen i samband med en tilltrasslig situation i eget straffområdet.

ANNONS

Lagkapten Marcus Mathisen var rasande över gästernas insats i paus.

- Det är så fruktansvärt jävla dåligt. Vi har förberett oss en vecka på att de ska kriga, slå långa bollar, fasta (situationer) - fan vet jag. Jag tror att vi torskar alla dueller och jag vetifan vad vi gör på fasta, sa Sirius-backen i Discovery+.

Även huvudtränare Christer Mattiasson var frustrerad.

- Vad ska jag säga? Nu är det som det är. Nu har vi 45 minuter på oss att rädda upp det här. Vi får börja med att hålla nollan och försöka göra något mål framåt. Framför allt måste vi visa lite stolthet och vinna dueller. Om vi tappar en fast situation någon gång kan jag leva med, men inte på sättet som vi gjorde i första halvlek.

Gladare miner var det i hemmalaget.

- Perfekt halvlek. 3-0-ledning och vi pushar på, nu ska vi försöka göra fler mål i andra halvlek, sa Colin Rösler, som gjorde sitt första mål i allsvenskan.

ANNONS

Sirius spelade upp sig något efter paus men var aldrig nära att hota hemmalaget. Mjällby vann till slut matchen med 3-0 och tog en trepoängare som betyder att man går upp på femteplats i en haltande tabell.

Huvudtränare Anders Torstensson var nöjd med segern:

- Extremt nöjd, inleder han i Discovery+.

- Defensivt återigen en nolla. Fantastisk moral bland killarna i dag. Offensivt lossnar det och där är jag också imponerad: det är ingen på träning som har sagt att vi måste ändra något. De har haft tron på det precis som vi ledare har haft. I dag bevisar vi för varandra och alla runt omkring att det blir mål om man gör rätt saker.

Härnäst för Mjällby väntar final i svenska cupen mot BK Häcken på torsdag. Även den matchen spelas på Strandvallen.

Tyngre går det för Sirius som nu är nästjumbo i allsvenskan och efter åtta omgångar står man fortfarande utan seger.

ANNONS

- Det är för dåligt. Vi visste på förhand att de hade gjort fyra av fem mål på fasta, och så släpper vi två på fasta i första. Då är det svårt när de är så pass bra defensivt som Mjällby är, säger Daniel Stensson i samma sändning.

- Vi höjer oss i andra halvlek men vi vinner inga matcher om det ser ut som det gjorde i första.

Startelvor:

Mjällby AIF: Törnqvist - Eile, Rösler, Kricak - H. Johansson, Brorsson, Gustavsson, Rosengren, Persson - Fenger, Moro.

IK Sirius: Tånnander - Bjarnason, Voelkerling Persson, Mathisen, Widgren - Heier, Roche, Stensson - Alsanati, Kaastrup, Persson.