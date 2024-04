TV: Modesto stor hjälte för AIK - VSK missade flera chanser

IF Elfsborg

Hammarby IF

IF Brommapojkarna

Nykomlingen Västerås SK kom till Friends Arena utan respekt för AIK. VSK hade hela tiden en tydlig spelidé och vill spela sig framåt, och det gjorde man bra, vilket gav hemmalaget problem.

Efter elva minuter rullade bortalaget upp AIK och Simon Lefvert slog ett inlägg från vänster som Alex Douglas nickade, men rakt på Kristoffer Nordfeldt.



Två minuter senare kämpade Ioannis Pittas och vann boll långt ner på VSK:s planhalva. Han passade till Omar Faraj som slog vidare till Rui Modesto som testade skott, men bollen gick till hörna.



Sedan var det väldigt mycket Västerås. Och Patric Åslund, kreatörer som är klar för Djurgården dit han flyttar i sommar.



Annons

Annons

Annons

Efter 20 minuter dribblade han sig förbi Bersant Celina och Anton Saltros och avancerade till AIK:s straffområde innan han testade skott, men avslutet gick över.Tre minuter senare kom Åslund loss utanför AIK:s straffområde och försökte smeka in bollen i Nordfeldts vänstra stolpe, men bollen smet tätt utanför.Tre minuter senare testade Åslund skott igen, bollen tog på Sotirios Papagiannopoulos och ställde Nordfeldt, men bollen gick utanför.VSK fortsatte att föra spelet. Efter 40 minuter kom Åslund loss och frispelade Matteo Ahlinvi som fick helt öppet framför mål, men fick felträff och chansen försvann.Lagen fick varsin chans till innan halvtid.Först var det bortalagets vänsterback Max Larsson som spelade in fint till Simon Johansson som sköt över.Sedan kom AIK upp. Axel Björnström hittade in till Taha Ayari som fick fritt fram i straffområdet, men sköt över.- Jag tycker att vi gör en jättedålig halvlek. Vi tappar bollen hela tiden och de får spela igenom oss hur enkelt som helst i pressen. Det finns mycket att korrigera i halvlek, det här är alldeles för dåligt för oss, förklarade en missnöjd Anton Salétros för Discovery+ i halvtidspausen.AIK fick en perfekt start på andra halvlek. Efter 53 minuter fick Omar Faraj bollen en bit utanför VSK:s straffområde och frispelade Modesto som avslutade säkert nere i Anton Fagerströms bortre hörn. 1-0 till AIK.Nu lyckades inte Västerås spela sig framåt lika enkelt som i första halvlek. AIK försvarade sig bättre, och då kom även chanser framåt.Efter 68 minuter fick Modesto en ny chans från exakt samma position där han satte 1-0, men den här gången hann Alex Douglas fram och täckte.Två minuter senare var det dags för nästa AIK-chans. Den här gången var det Pittas som fick bollen i straffområdet och klippte till direkt, målvakten Fagerström gjorde en bra räddning.VSK försökte få till en kvittering och i den 84:e minuten kom Simon Lefvert runt på högerkanten och slog ett fint inlägg till Jabir Abdihakim Ali som nickade, men Nordfeldt räddade enkelt.

1-0 blev således slutresultatet och efter matchen gav matchhjälten Rui Modesto sin syn på matchen.

- Det var en svår match. Vi hade inte mycket boll i början, de var bra, de pressade oss högt och vi kunde inte hitta in i pressen. Men i andra halvlek tycker jag att vi lyckas mer med bollen och det var nyckeln för oss för att vinna matchen, förklarade Modesto, som även berättade om känslorna efter målet, för Discovery+:

- Det är alltid skönt. Men för mig är det alltid viktigast att vinna och att inleda ligan med att vinna på hemmaplan mot ett bra lag som gick upp är viktigt och det är en väldigt skön känsla.

Annons

I VSK-lägret var det, av förklarliga skäl, betydligt dystrare miner.

- Vi är besvikna, hade några lägen att göra mål. Första halvlek är det en bra matchbild för oss. I andra fick dom ett tidigt mål, vi hade några minuter där vi inte var så bra. Lagen här är så bra att de hugger direkt. Därifrån är det tacksamt för AIK att spela på det resultatet, konstaterade Kalle Karlsson på pressonferensen.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Edh, Tiedemann Hansen, Papagiannopoulos, Björnström - Modesto, Celina, Salétros, Ayari - Faraj, Pittas.



Västerås SK: Fagerström - Magnusson, Marques, Douglas - Gefvert, Åslund, Larsson - Johansson, Diabate, Ahlinvi.