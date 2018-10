TV: Norrköping skakar liv i guldstriden – vann målfest hemma mot ÖFK

Det fanns i dag en sista chans för IFK Norrköping att skapa nerv i guldstriden igen, och det var i så fall via en vinst mot Östersund. De låg sex poäng bakom AIK med fyra omgångar kvar, där AIK möter Malmö FF i morgon.

Och Norrköping klarade av att skapa den nerven i toppen.

Norrköping, som hann få Simon Thern spelklar till i dag, inledde matchen lite trögare än vanligt mot Östersund. Östersund, utan bland annat Tesfaldet Tekie och Dennis Widgren, hittade flera gånger fram till allsvenska assistledaren Hosam Aiesh och han hjälpte till att fixa 0-1. Ett ryck ute på högerkanten, inlägg, och i efterspelet kunde Tom Pettersson tryckte in ett bortamål med vänstern.

20 minuter senare hade dock 0-1 blivit till 2-1. Även Norrköping var bra på att utnyttja kanterna vid flera tillfällen. Först gångade Alexander Fransson upp en boll på ett inte olikt sätt som Tom Pettersson gjorde, och fick in 1-1. Strax därefter fångade Kalle Holmberg upp ett inlägg, och satte sitt femte mål på fem matcher.

Och kantfrekvensen fortsatte i andra halvlek. När matchen skulle hitta identitet sista kvarten så lekte Simon Skrabb och Gudmundur Thorarinsson ute till vänster, hittade in i straffområdet, och fixade en straff som inhopparen Lars Krogh Gerson sköt in. Bara minuter senare kom också 4-1, via ett vackert distansskott från Thern inför drygt 8100 åskådare.

- Pang, boom, swish, kommenterade C Mores Patrik Westberg Therns mål.

Thern om sitt mål;

- Den satt fint i foten. Himla skoj och nu sätter vi åtminstone lite press på AIK. Det blir skönt att titta på matchen från soffan i morgon.

På tilläggstid kunde ÖFK reducera genom Hosam Aiesh, men närmare än så kom inte ÖFK.

I och med segern närmar sig alltså Norrköping ett AIK högst upp i tabellen, samtidigt som de också är nära att åtminstone säkra Europa League-plats för nästa år. Östersund lär behöva vinna cupen i vår, alternativt sluta fyra i år och hoppas på "rätt" cupvinnare, för att kunna nå ut i Europa nästa sommar.

IFK Norrköping: I.Pettersson – Castegren, A.Johansson, Larsen – Smith, Fransson, Thern (84'), Thorarinsson – Moberg Karlsson (73'), Holmberg (68'), Skrabb

Inhoppare: Krogh Gerson (68'), J.Larsson (73'), Dagerstål (84')

Östersunds FK: Keita – Mensiro, Sonko Sundberg, Bergqvist, T.Pettersson – Amin, Edwards – Aiesh, Arhin (61'), Fritzson (79') – Islamovic

Inhoppare: Sellars (61'), Kpozo (79')