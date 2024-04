TV: Ny plump för Blåvitt - förlorade mot Halmstad efter Mucollis straffmiss

Både Halmstads BK och IFK Göteborg åkte på tunga nederlag i premiäromgången. Under söndagen möttes dem på ett soligt och slutsålt Örjans Vall.

Då rivstartade HBK och tog ledningen redan efter två minuter. På Vinicius Nogeiras luriga inspel var mittbacken Joseph Baffoe påpassligt framme och stötte in 1-0 till hemmapublikens störa jubel.

Efter målet kunde HBK bekvämt backa hem medan ett mer spelförande Blåvitt hade svårt att komma till någon nämnvärd målchans.

I stället var det Halmstad och Naeem Mohammed som fick ett gyllene läge med 20 minuter spelade. Efter slarv från Sebastian Hausner fick HBK-anfallaren ett friläge - där 18-årige målvakten Elis Bishesari stod för en sylvass parad med benet och räddade sitt IFK Göteborg.

Fem minuter senare var Blåvitt nära att kvittera efter en slumpboll i straffområdet där Jonathan Svedberg höll på att göra självmål för andra matchen i rad, men klacken gick i ribban och ut.

I samma veva tog Blåvitt ett ytterligare grepp om matchen och tryckte ner Halmstad allt lägre mot eget mål. Men de stora chanserna fortsatte samtidigt att lysa med sin frånvaro.

Med fem minuter kvar till paus fick Arbnor Mucolli ett drömläge att kvittera från straffpunkten, efter att 24-åringen rivits ner av Svedberg. Då stod Blåvittstjärnan för en svag straff och Tim Rönning kunde rädda med en benparad.

Det var Mucollis tredje missade straff i tävlingssammanhang för IFK Göteborg på sex försök.

- Jag tycker att vi spelar jättebra, många fina lägen. Vi har såklart en straff som jag ska sätta, den var riktigt dålig. Men vi ska fortsätta och jag tror att vi får ett mål i andra halvlek, analyserade Arbnor Mucolli för Discovery+ i halvtidspausen och fortsatte:

- Det är för många touch, det går för långsamt och det får vi rätta till i den andra halvleken så att det blir bättre.

Blåvitt skruvade upp tempot ytterligare efter paus och satte nytt tryck på HBK. Efter ett par halvlägen fick Mucolli en jättemöjlighet, men Tim Rönning stod för en räddning av yttersta toppklass.

IFK Göteborg fortsatte länge och väl sin jakt på kvittering - men trots flera chanser och straffsituationer lyckades Halmstad freda sitt mål och ta tre tunga poäng på Örjans Vall.

- Först och främst besvikelse över att vi tar noll poäng. Jag tycker att vi kontrollerar matchen ganska bra, men vi rullar runt och runt. Jag tycker att vi kan få in bollen i boxen mer och med mer kvalitet. Jag vet inte, tungt, konstaterade Sebastian Ohlsson för Discovery+ efter matchen:

- De har ett bra försvar. Jag tycker ändå att vi kommer runt en del där vi kan slå in den och när vi slår in den, få in den med mer kvalitet. Jag tycker att det går för långsamt och lite för omständigt.

Jens Askou utvecklade tankarna kring vad det var som gick snett för Blåvitts del:

- Vi försvarar inte tillräckligt bra i början. De försvarar sedan bra och med livet. Vi kommer bättre in i matchen och försöker vara tålmodiga och samtidigt ha högt tempo. Vi lyckas bättre och bättre.

- Vi gör vad vi kan för att komma tillbaka i matchen men är inte tillräckligt vassa framför målet. Det är för enkelt för Halmstad att försvara sig i dag. Vi måste bli vassare i vårt anfallsspel den sista tredjedelen.

Från Halmstad-håll var det, av förklarliga skäl, gladare miner.

- Vi är jätteglada för segern och tre poäng efter en väldigt tuff premiär. Framför allt kommer vi ut i dag med en väldig energi. Vi är bestämda och tuffa i det vi gör. Vi var beredda att göra vad som helst för att ta de här poängen, sa Magnus Haglund efter matchen.

Startelvor:

Halmstads BK: Rönning - Ofosu-Ayeh, Johansson, Baffoe, Nogueira - Allansson, Svedberg, Al-Ammari, Ingason - Granath, Mohammed

IFK Göteborg: Bishesari - Santos, Svensson, Hausner, Trondsen - Yalcouyé, Pyndt, Abraham - Pettersson, Mucolli, Norlin