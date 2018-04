TV: Ny smäll för ÖFK – förlust och nollat hemma mot Örebro: "Vi räcker inte till"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Säsongen 2018 har inte börjat positivt för topptippade Östersund.

Under lördagen kom tredje förlusten på fem matcher när Örebro vann med 2-0 på Jämtkraft Arena.

- Efter målet har vi inte så mycket, det är tufft, säger Ken Sema till C More.