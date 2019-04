TV: Osannolikt mål avgjorde när Elfsborg tog första segern - Eskelinen kastade bollen på Frick

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/C More

Elfsborg letade efter första segern för året i allsvenskan när man tog emot Sundsvall.

Då fick man hjälp av William Eskelinen, som kastade bollen på Per Frick vid en hörna för segermålet.

- Vi återhämtar oss bra från senast. Nu måste vi bygga på det här, säger Pawel Cibicki till C More efter matchen.