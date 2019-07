TV: Östersund chockade Peking på övertid - Aiesh matchhjälte med matchens sista spark

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Norrköping låg på för ett segermål mot Östersund.

Då kontrade Hosam Aiesh och tryckte in segermålet med matchens sista spark.

- Det var verkligen skönt. Speciellt mot ett sånt bra motstånd. Det gör gott för självförtroendet, säger matchhjälten efter matchen till C More.