TV: Paulinho fenomenal när Häcken slog Falkenberg - skruvade in snygg frispark

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Häcken slog under lördagen Falkenberg med klara 3-0.

Som vanligt var Paulinho inblandad i allt offensivt, där hans frisparksmål för 2-0 var matchens höjdpunkt.

- Jag gillar frisparkar i den här positionen och det är fantastisk frispark, säger målskytten efter matchen till C More.