TV: Peking bröt negativa trenden - elfte raka utan seger för Blåvitt

IFK Göteborg hade spelat tio raka matcher i allsvenskan utan att vinna. IFK Norrköping kom till kamratmötet med fem raka matcher utan vinst - och tre raka förluster. Det handlade om två lag som väldigt gärna ville vinna.

Och det var tabellfyran som inledde klart bäst.

IFK Göteborg tappade boll på mittplan i fjärde minuten och IFK Norrköping utnyttjade omställningsläget till fullo. Isak Bergmann Johannesson frispelade Pontus Almqvist, som sopren med Giannis Anestis enkelt placerade in bollen bakom den grekiske målvakten. Där hängde Blåvitt inte med i svängarna alls. I tionde minuten var hemmalaget nära att kvittera. Alexander Jallow fick bra träff utifrån, men Isak Pettersson svarade för en ännu bättre räddning.



I 28:e minuten fick Victor Wernersson ett jätteläge efter slarv i ”Pekings” försvar, men Pettersson räddade friläget. Istället utökade IFK Norrköping ledningen bara minuten senare. Ett inlägg från Linus Wahlqvist nickades i mål av Christoffer Nyman. Jakob Johansson missade bollen helt och ”Totte” Nyman tackade och tog emot. Precis som vid första målet var IFK Göteborgs försvarsspel minst sagt dåligt.

Strax därefter var Filip Dagerstål nära att raka in 0-3 efter en hörna. Sex minuter före paus fick snabbe Pontus Almqvist ett bra läge att bli tvåmålsskytt, men sköt i burgaveln. IFK Norrköping gick till halvtidsvila i 2-0-ledning. Uppförsbacken var brant för Blåvitt.



Nio minuter in i andra halvlek hade Alhassan Yusuf ett hyfsat reduceringsläge, men nicken gick rakt på Isak Pettersson. I 57:e minuten avlossade Pontus Almqvist ett lurigt skott som Anestis räddade till hörna. Fyra minuter senare reducerade IFK Göteborg. Tobias Sana friställde Patrik Karlsson Lagemyr med en läcker passning och ”Paka” lyfte in bollen i mål.

Direkt efter 1-2-målet gjorde Blåvitt ett trippelbyte. Hosam Aiesh, Sargon Abraham och Victor Wernersson ersattes av Christian Kouakou, Alexander Farnerud och Emil Holm. IFK Norrköping skulle sedan komma att göra två byten. Sead Haksabanovic och Jonathan Levi bytte av Alexander Fransson och Pontus Almqvist.



Med kvarten kvar dundrade inhopparen Jonathan Levi in 3-1 till ”Peking”. Det fina förarbetet stod Isak Bergmann Johannesson för. Efter att André Calisir kört över Isak Pettersson efter en hörna varnades Calisir och Pettersson blev liggande. Efter lite behandling kunde målvakten dock fullfölja matchen.

IFK Norrköping vann matchen med 3-1. För IFK Göteborg, som nu alltså har spelat elva raka matcher i allsvenskan utan att vinna, väntar härnäst Djurgården på bortaplan på lördag. För IFK Norrköpings del stundar hemmamatch mot BK Häcken på måndag.



Startelvor:

Blåvitt: Anestis – Jallow, Johansson, Calisir, Wernersson – Erlingmark, Yusuf – Sana, Karlsson Lagemyr, Aiesh – Abraham

Peking: Pettersson – Wahlqvist, Dagerstål, Lauritsen, Krogh Gerson – Fransson, Smith, Thern – Bergmann Jóhannesson, Nyman, Almqvist