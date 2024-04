TV: Prica matchhjälte - Peking tog första segern

IFK Norrköping har haft en tung start på allsvenskan. Två förluster på två omgångar, 1-8 i målskillnad och en position som tabelljumbo.

Inför dagens match mot nykomlingen Gais ville "Peking" studsa tillbaka. Närmast att sätta laget i förarsätet var Tim Prica, vars skruvade skott strök fel sida av stolpen.

Med 69 minuter spelade prickade dock Prica in det förlösande 1-0-målet. Anfallaren bröt fram på egen hand, siktade in sig och placerade vackert in ledningsmålet.

- Jag tänkte passa men så såg jag att deras försvarare gick åt det hållet och då kände jag mig säkrare på att gå inåt och avsluta själv, säger Prica till Discovery+ efter matchen.

Det var resultatet av en bättre halvlek från Norrköpings sida. Första hade varit svag från båda lag, men nu satt alltså "Peking" i förarsätet.

Mot slutet hotade Gais, bland annat via Gustav Lundgrens frispark som Oscar Jansson var med på, men Norrköping höll undan och tog sin första seger i allsvenskan, inför 6 027 åskådare.

- Vi har haft två tuffa matcher i bagaget och i dag var vi tvugngna att vinna. Att jag får göra mål - det hade lika gärna kunnat vara någon annan. Vi förtjänar de tre poängen, säger Prica till Discovery+ och fortsätter:

- Vi har hela tiden tränat hårt och känt att vi blir bättre för varje dag. Det är tufft, men man behöver komma tillbaka. Nu vinner vi och det är det viktigaste. Vi behöver bara bygga på detta. I delar av andra halvlek spelar vi ut dem och i första har vi kontrollen.

Startelvor:

IFK Norrköping (4-2-3-1): Jansson - Eid, Watson, Eriksson, Baggesen - Lushaku, Traustason - Ceesay, Prica, Shabani - Nyman

Gais (4-3-3): Krasniqi - Wängberg, Frej, Cardaklija, Ibrahim - Lundgren, Åberg, Milovanovic - Amatkarijo, Ahl-Holmström, Celik