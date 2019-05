TV: Riktade batongslag mot persons huvud - arrangören: "Det behöver vi gå till botten med"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Derbyt mellan Djurgården och AIK blev en stökig historia, enligt polisens händelserapport. Enligt polisen var det den derbymatch i Stockholm i år som innehållit flest ordningsstörningar. Polisen uppgav i går att man bland annat inlett två förundersökningar gällande våldsamma upplopp, en gällande våld mot tjänsteman, och en gällande misshandel. Runt 35 personer "omhändertogs och avlägsnades" och lika många vårdnadshavare informerades om deras barn varit föremål för omhändertagande vid arenan.

Samtidigt har polisens agerande vid ett par tillfällen, i samband med matchen, fått spridning i sociala medier och Fotbollskanalen kunde under tisdagen berätta om att batongslag från polis kommer att utredas.

Ytterligare ett klipp har cirkulerat där, vad som ser ut att vara en ordningsvakt, slår med en batong mot huvudtrakten mot en person som ligger på marken utanför Tele2 Arena. Den som slår ser ut att ha blå hjälm på sig, vilket enligt Ola Österling, pressekreterare på polisen, signalerar för att det är en vakt eftersom polisen bär vita hjälmar. Dessutom har mannen en reflex runt vristerna på uniformsbyxan vilket poliserna på platsen inte har.

Vakterna ansvarar arrangören, i det här fallet Djurgården, för om de på ett annat sätt har anknytning till arrangemanget. Runt Tele2 Arena finns det ett närliggande centrum, men med största sannolikhet är det Djurgården som bär ansvar för ordningsvakterna, enligt Mats Jonsson, evenemangsansvarig i Djurgården. Jonsson menar att man nu samlar in informationen om händelserna som ägde rum runt arenan, och klippet, för att skönja vad som hänt.

- Vi håller på att titta över händelseförloppet och vi har också gått ut och bett om att folk ska inkomma med sina uppgifter så att vi ska få en så klar bild som möjligt. Det behöver vi gå till botten med, oavsett om det är polisen som har agerat utanför ramarna eller supportrar eller ordningsvakter. Vi är oerhört intresserade av att veta som skett. Är det så att vi behöver agera utifrån polisanmälningar och annat så är det självfallet att vi gör så. Vi utreder inte händelserna, det får Polismyndigheten göra.

När händelser som liknar de som var runt derbyt vid Tele2 Arena finns rutiner, menar Jonsson.

- När det sker saker och ting, incidenter, så kräver vi av våra ordningsvakter att man dokumenterar och inkommer med en händelserapport. De ska sedan vägas mot de händelserapporterna vi får in utifrån, så som vittnesuppgifter, filmer eller om det finns kameraövervakningssystem som vi kan ta del av. Vi sammanställer det och utifrån det finns redan polisanmälningar upprättade mot vakter, supportrar, men även poliser, som vi tycker har agerat på ett sätt som vi tycker ska utredas.

Mats Jonsson och Djurgården har redan fått in en del informationen om incidenterna som ägde rum runt Tele2 Arena. Men sammanställningen av vad som framkommer av dem är ännu inte klart.

- Vi har fått in vissa uppgifter, både filmer och vittnesuppgifter. Man uppmanades att inkomma med det man hade till våra SLO:er och då ska avsändaren till mig vara SLO och inte den som inkommit med uppgiften. Det är en rättssäkerhets- och trygghetsfråga för den som kommer in med uppgiften. Jag går in med ”open-mind” i situationen på så sätt att jag vill titta över vad det är som har hänt och vad det är vi behöver få mer utredning kring om eventuellt brott har begåtts. Då är det viktigt man har ett så fullvärdigt material som bara är möjligt.

- Vi har inte sammanställt det än. Det finns en vardag också och det får ta den tid det ska ta. Det viktigaste är att vi får fram material och bringa klarhet i vad som har hänt. Nästa steg blir givetvis att utvärdera och se hur det här kunde ske och om det är någonting vi kan förebygga framöver för att det inte ska hända igen. Nu handlar det om för allas skull som var inblandade i den här härvan, oavsett om man är vakt eller besökare eller gemene man som varit på centrumet eller polis, förtjänar en genomgång om det som skett.

Just själva upploppet där det misstänka batongslaget mot huvudet skedde är polisanmält. Ännu har inte arrangören, Djurgården, anmält någon person vid upploppet.

- Händelsen (upploppet) är anmält. Den är både från arrangörens och polisens sida och man har betraktat det som ett våldsamt upplopp. Men sedan finns det detaljer i den här händelsen som kan riktas mot såväl supportrar som ordningsvakter som polispersonal där vi kan tycka oss se att det här är inte riktigt schysst. Det vill säga att vi bryter ut det mot den generalanmälan som finns och det är det vi tittar över nu för att försöka se om vi kan utkristallisera något där vi känner att vi eventuellt kan behöva hjälp av polis för att utreda eventuella brott.

Ni har inte anmält personen som riktat batongslaget i fråga, om jag förstått det rätt?

- Precis, det handlar om att vi vill veta mer i sådana fall innan vi vänder oss till i det läget en polisanmälan. Men det är möjligt, om det finns anledning att ta tro att brott begåtts så ser vi det som en skyldighet gentemot det regelverk vi har att förhålla oss till. Vi ska polisanmäla alla brott och det är det vi har att förhålla oss till. Misstänker vi att det begåtts så ska vi göra det och det finns ingen personalkategori eller någon person som vi inte kan utkräva ett ansvar ifrån. Har någon agerat på ett sätt som inte överensstämmer med svensk lagstiftning så får man också stå till svars för det.