TV: Rosenberg stor hjälte för MFF – räddade segern mot BP

Efter tre raka poängtapp hade Malmö FF knappt råd med ett till, för annars hade laget varit minst åtta poäng ifrån en förstaplats. Deras förutsättningar för seger förenklades med Arnor Traustason och Eric Larsson tillbaka i elvan mot Brommapojkarna, som gick in i matchen med en 5-4-1-formation.

Första halvlek var boll- och avslutsdominans av MFF. Det släppte dock inte, utan i de bästa chanserna fick MFF felträffar eller hann inte med att avsluta. Det krävdes en fast situation för första målet. Mattias Svanberg inlägg, Markus Rosenberg nick, 1-0.

Även andra halvlek började liknande, men då MFF hade svårt att göra 2-0 så stack BP upp på en hörna. Bollen tog till slut på Sören Rieks' arm, straff, och Bajram Ajeti kvitterade till 1-1.

Oron i MFF och lyckan i BP blev dock inte i mer än några minuter. Rosenberg fick bollen en bit utanför straffområdet, och med en turträff via BP-spelare fick han in 2-1. När BP i slutet gick för en ansats att kvittera så kontrade istället MFF in 3-1. Carlos Strandberg tog djup ute på kanten, och slog in bollen så att Rieks kunde forcera in bollen.

- Det känns väldigt speciellt, det känns grymt bra att äntligen få göra mål och dessutom ta tre viktiga poäng, så att vi känner att vi är igång igen, säger Sören Rieks till C More.

- Jag har väntat på det ett bra tag, samtidigt som jag haft en del lägen i de andra matcherna, så det känns bra att vara igång med målproduktionen, fortsätter han.

Malmö FF: Dahlin – Larsson, Nielsen, Brorsson, Safari – Rieks, Lewicki, Svanberg, Traustason (82') – Rosenberg, Jeremejeff (74')

Inhoppare: Strandberg (74'), Adrian (82')

Brommapojkarna: Petric – Björkén, Ochieng, Sandberg Magnusson, Rauschenberg, Jeahze (72') – Omondo, Söderström (66'), Gustafsson Petrovic (60') – Ajeti

Inhoppare: Maikel (60'), Alm (66'), Figueroa (72')