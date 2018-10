TV: Rydström kritisk till hur Kalmar skötts: "Ett symptom på en längre tids fel beteenden"

Kalmar FF är inne i en riktig tung period i allsvenskan. Under söndagen förlorade laget hemma mot IFK Norrköping efter tappad ledning. KFF har nu gått åtta raka matcher utan att vinna, varav fem förluster.

Huvudtränaren Henrik Rydström kämpar med en förändringsprocess av klubben.

- Jag är inne på kultur, miljö, vad vi gör i vardagen. Och det du ser nu är ett symptom på en längre tids, ska vi kalla det, fel beteenden. Vi behöver ju verkligen förändra den kulturen som sitter just nu. Vi har påbörjat det, men just nu ser vi inte så snabba effekter av det. Men på sikt kommer det att bli mycket bättre, säger Rydström till C More.

Den tidigare mittfältsgeneralen är inne på att Kalmar FF började slarva efter SM-guldet 2008, och långsamt har man tappat delar som tidigare gett framgång.

- Vi börjar slarva lite i vardagen i hur vi ställer krav på varandra, hur vi jobbar, hur vi tränar, hur vi värvar spelare och det sker ofta obemärkt. Jag har varit en del av det och för att förändra det behöver du ofta en käftsmäll. Många gånger är det att ett lag åker ur och då blir det att, 'jäklar, vi behöver förändra'. Jag hoppas att vi kan göra det redan nu, utan att åka ur.

Den ordinarie huvudtränaren Nanne Bergstrand är sjukskriven sedan slutet på juli, och Henrik Rydström har tagit över. På frågan om han tvivlar på sin egen förmåga som tränare svarar han:

- Jag är ju en människa som tvivlar på allt, och inte minst på mig själv. Även om ingen tror det. Man vrider ju in och ut på saker samtidigt som det finns.. Det är klart att jag kan känna att jag står till svars för någon annans verklighet som jag har sagt. Det är rätt många beslut som jag inte har varit den som tagit som vi nu ser effekt av. Det jag vill nu är att vara med och ta ansvar för det.

- Sedan har jag en jättedel i det ändå. Men att stå där själv alltid, då kan man gå hem och så gråter man en skvätt och sedan står man där dagen efter ändå.

Intervjun avslutades med att Lasse Granqvist önskade välkommen tillbaka till nästa omgång. Rydström svarade:

- Ja, om jag är kvar (skratt).

- Det vet man aldrig.