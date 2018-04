TV: Sema hjälte – när Sundsvall tog årets första seger

Sundsvall och Trelleborg jagade under tisdagskvällen säsongens första seger i allsvenskan. Efter en chansfattig inledning av matchen, så skapade Trelleborg matchens första heta målchans, när nyförvärvet Deniz Hümmet höll sig framme efter inspel i straffområdet, men fick se hemmamålvakten William Eskelinen stå för en jätteräddning ut till hörna.

Sundsvall höjde sig i andra halvlek och tog i den 52:e minuten ledningen i matchen. Maic Sema fick tag i bollen i straffområdet, tog sig förbi två motståndare och sköt via Marko Johanssons händer in bollen i mål. Det var hans andra mål för säsongen, då han senast räddade en poäng till 2-2 mot Malmö FF sent i andra halvlek.

Hemmalaget tryckte därefter på för fler mål och var i den 65:e minuten när att utöka ledningen i matchen till 2-0. Linus Hallenius kom fri framför mål efter ett avslut i ribban av Carlos Gracia, men fick se Marko Johansson stå för en jätteräddning på hans nick från nära håll, samtidigt som målvakten därefter fångade in bollen framför hans fötter.

- Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var orolig. Det är klart att man inte får missa något av dem lägena. Jag får tacka vårt solida försvarsspel i dag, att vi håller nollan. Då vinner man även om man bara gör ett mål, men det är klart att vi ska döda matchen tidigare. Jag får träna stenhårt på det de här dagarna innan nästa match, säger Hallenius och syftar på att han även brände ytterligare ett friläge i andra halvlek.

Sundsvall kom inte närmare ytterligare ett mål, samtidigt som Trelleborg hade ett par målchanser för ett kvitteringsmål, men hade ingen lycka i straffområdet. Semas mål blev i slutändan avgörande och Sundsvall fick fira säsongens första seger i allsvenskan.

- Det var jätteskönt. Jag tycker att vi har spelat bra i de två första matcherna, då vi med lite tur hade kunnat ta tre poäng mot svenska mästaren i förra matchen, så det är klart att vi ville vinna den här matchen, säger Hallenius.

Se höjdpunkterna i spelaren ovan.

Startelvor:

Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Garcia, Myrestam, Olsson - Sema, Batanero, Sagra, Wilson, Gall - Hallenius.

Trelleborg: Johansson - Brannefalk, Nielsen, Blomqvist, Tideman - Hörberg, Johansson, Olsson, Andersson, Pode - Hümmet.