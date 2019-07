TV: Söder hjälte för IFK Göteborg - Blåvitt besegrade AFC med uddamålet

IFK Göteborg ägde som väntat mest boll under matchupptakten, men chanserna lyste till en början med sin frånvaro på soliga Gamla Ullevi. Det skulle det dock bli ändring på. I 13:e minuten revs en framstormande Victor Wernersson ner av Gustav Jarl, som varnades, till vänster utanför straffområdet. Frisparken från Giorgi Charaisjvili nickades tätt utanför av André Calisir.

Två minuter senare skapade Blåvitt nästa fina chans. Den gången fick Alhassan Yusuf ett bra läge i straffområdet, men tappade balansen och fick inte till något riktigt avslut. Hemmalaget skulle även skapa matchens nästa stora chans. Nzuzi Toko jobbade fram bollen till Charaisjvili, som fri med Ihor Levchenko inte lyckades peta in bollen. I 38:e minuten kom till slut ledningsmålet. IFK Göteborg rullade upp AFC Eskilstunas försvar och Charaisjvili gav sedan osjälviskt Robin Söder öppet mål. Söder tackade för kaffet och stötte in bollen. Det var forwardens fjärde mål för säsongen. I 44:e minuten skulle Blåvitt också hamna i numerärt överläge. Gustav Jarl tilldelades sin andra varning efter en sen satsning mot Wernersson och visades ut. IFK Göteborg gick till paus i 1-0-ledning.



Publiken bjöds inte direkt på någon champagnefotboll under andra halvlek. Blåvitt hade kontroll på händelserna samtidigt som AFC Eskilstuna - med en man mindre - hade ännu svårare än tidigare att skapa målchanser. Gästerna kastade in Djurgårdslånet Dzenis Kozica i handlingen efter en timmes spel. Ousmane Camara gick ut. Blåvitt fick sedan ett utmärkt läge att utöka ledningen i 65:e minuten, men Charaisjvili lättade bollen strax utanför högra stolpen. August Erlingmark dundrade in bollen i bortre krysset i 73:e minuten, men ”målet” godkändes inte då det var avvinkat för offside. Minuten senare gjorde AFC Eskilstuna sitt andra byte. Samuel Nnamani fick göra plats för MFF-lånet Pavle Vagic. IFK Göteborg passade också på att göra sitt första byte. Amin Affane ersatte Victor Wernersson. I 86:e minuten var det dags för nya byten. Adil Titi kom in istället för Sebastian Eriksson i hemmalaget och i bortalaget kom Denni Avdic in i nyss varnade Wilhelm Loepers ställe.



Ledningen var något skör men AFC Eskilstuna kom aldrig närmare än en nick över. Grekiske målvakten Giannis Anestis hade inte en av sina svettigare dagar på jobbet. Giorgi Charaisjvili var ytterst nära att rulla in 2-0 i 93:e minuten, men hittade inte heller denna gång rätt. IFK Göteborg, som även satte in Emil Holm istället för Sargon Abraham på övertid, kunde inkassera tre poäng inför hemmapubliken.

- Sett över hela matchen är det bra. Vi blir lite trött och det är svårt att hålla tempot uppe hela matchen. Men vi skapar ju 7-8 riktigt fina lägen för att göra ett, två eller tre mål i dag. En fantastisk match från oss och tre härliga poäng, säger IFK Göteborg-mittfältaren Sebastian Eriksson till C More efter matchen.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Toko, Calisir, Da Graca, Wernersson - Erlingmark, Yusuf - Eriksson - Abraham, Söder, Charaisjvili.

AFC: Levchenko - Kojic, Björkman, Dresevic - Jarl, Rashkaj, Nalic, Lushaku, Loeper - Nnamani, Camara.