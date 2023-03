TV: Stahre berättar om skilsmässan med Blåvitt: "Tycker det känns orättvist"

Förra veckan briserade en bomb över fotbollssverige. Efter förluster mot Gais (2-1) och IFK Norrköping (4-0) i svenska cupens gruppspel, vilket ledde till att man åkte ut, sparkade IFK Göteborg sin huvudtränare Mikael Stahre.

"Mikael har lagt ner enormt mycket tid och energi för att laget ska lyckas, och det tackar vi honom för. Men för att få ut mesta möjliga av vår trupp krävs nu en förändring", förklarade klubbdirektör Håkan Mild beslutet på IFK Göteborgs hemsida.

Stahre själv höll i en presskonferens senare samma dag. Där tillkänna gav han sina känslor kring beskedet och pratade även om att det inte var optimala förutsättningar att jobba under, på grund av en stundtals otydlig arbetsfördelning.

- Jag är självklart besviken över att jag inte får leda Blåvitt vidare. Jag har trivts väldigt bra i Blåvitt, både förra gången jag var här och denna gång. Det är bara att krasst konstatera att det är så här fotbollen ser ut, konstaterade Stahre själv på en presskonferens senare samma dag.

Inför svenska cupens semifinal mellan Mjällby AIF och Hammarby IF under lördagen medverkade Stahre i C Mores studio inför det att bataljen skulle sparkas i gång. Då gav tränaren sin syn på vad som låg bakom uppbrottet med Blåvitt.

- Den korta versionen är att förlorar en storklubb matcher, och mot fel lag och på fel sätt, då blir det väldigt rörigt. Då är det inte otänktbart att tränaren blir symbolen för misslyckandet.

Köper du att det blev så eller känns det orättvist?

- Jag tycker att det blir orättvist, absolut. Man är för kortsiktiga, jag tycker att vi jobbat strategiskt. Sedan frånsäger jag mig aldrig ansvaret. Det såg förjävligt ut i matchen mot Gais, jag tycker Norrköpingsmatchen var betydligt bättre ut även fast resultatet blev dåligt, säger han och fortsätter:

- Så jag tycker att det känns orättvist. Samtidigt är jag ingen bitter typ, jag har bestämt mig att de giftpilarna som kommer in i mig i form av negativa känslor, sliter jag ut och så måste jag köra vidare. Jag gillade att vara i Blåvitt, nu blev det en betydligt kortare period än vad jag trodde att det skulle bli - men det är bara att köra vidare.

Detta var andra gången Stahre fick sparken av IFK Göteborg. Den första gången var 2014. Samtidigt medger tränaren att han blev mer ledsen denna gång än den första.

- Jag har bestämt mig för att det inte ska bli någon djup känsla. Jag har jobbat helttid med fotboll i 23 år. Min absoluta övertygelse är att jag kommer fortsätta jobba vidare med fotboll. Men det är klart att man får analysera sig själv och sedan hoppas jag att klubben rannsakar sig själva.

- När jag kom tillbaka den här gången var min ambition att vara mer än bara coach och därför blir jag lite extra ledsen när jag påverkar och när jag då inte får fortsätta mitt arbete.

