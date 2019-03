TV: Sundgren om flytten som sprack: "En skitgrej"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

I slutet av januari kunde Fotbollskanalen berätta att AIK:s Daniel Sundgren var högaktuell för en flytt till den grekiska ligan och Aris Thessaloniki. Men parterna lyckades aldrig komma överens innan fönstret stängde - och Sundgren blev kvar i AIK.

I en längre intervju med C More/Fotbollskanalen inför den allsvenska premiären berättar Sundgren om att det var ytterst nära att det blev en flytt.

- Det var väldigt nära, väldigt nära. Nästan lite störande nära. Men man har ju förstått att det är så det funkar i fotbollsvärlden. Det kan spricka på minsta lilla och det här var väl kanske inte minsta lilla, men det var… lite av en skitgrej kanske. AIK vet hur det fungerar och de ville ha allting på samma gång, lite så. Från olika parter. Sedan får man se det med de ögon man vill, säger Sundgren.

Ytterbackens kontrakt med Gnaget går ut efter 2019 års säsong, och han är kluven kring att eventuellt lämna klubben gratis efter säsongen.

- Självklart är det bäst att vara bosman, men samtidigt så älskar jag AIK och man vill ju helst, för klubbens skull, lämna för en liten peng i alla fall, för att visa sin tacksamhet mot klubben också. Samtidigt så… jag är 28, fyller 29 och ekonomin… Man måste tänka på familjen. Det är så det är. Jag vill ha barn i framtiden och vill att de ska ha det bra.

I intervjun berättar Daniel Sundgren även om tiden då han spelade tillsammans med Ander Herrara, sin position i AIK och besvikelsen över att inte tagits ut till landslagets januariturné

I spelaren ses hela reportaget med Sundgren.

AIK-Östersund sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 14.00 under söndagen.