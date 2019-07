TV: Sundsvall-kuggen efter tunga perioden: "Nu måste vi sluta oss samman"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

29 april besegrade Gif Sundsvall Falkenberg med 3-1 hemma på NP3 Arena. Men sedan dess har Norrlandslaget inte tagit en enda trepoängare i allsvenskan. Senast i går blev det förlust mot Hammarby på hemmaplan efter att man släppt in 2-3-målet på stopptid.

- Det känns jävligt tungt, så klart, att släppa in ett mål på slutet så där. Men kollar man på matchen i sin helhet så tycker jag att vi ska vara nöjda med mycket i dag. Det var flera steg framåt om man jämför med matchen senast, säger Giffarnas Tobias Eriksson till C More.

Sundsvall ligger just nu på kvalplats nedåt, och endast målskillnad skiljer laget från AFC Eskilstuna och Falkenberg under strecket.

- Gruppen mår bra ändå. Vi får se till att sluta oss samman och bli starka som grupp och fokusera på de positiva sakerna. Vi får ta en match i taget och fajtas hårt. Förhoppningsvis kommer poängen börja trilla in också, säger Eriksson.

Är det en mentalt stark grupp, det här?

- Det tycker jag. Den känslan har jag.

Se intervjun med Eriksson i spelaren ovan.