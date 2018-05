TV: TFF vinnare i bottenmötet med BP - tredje raka utan förlust

Trelleborg inledde matchen med en intensiv press mot BP-målvakten Nikola Petric på Vångavallen. Zoran Jovanovic tog sig i den fjärde minuten runt på högerkanten och spelade fram till Dzenis Hümmet framför mål, som slog till på volley, men fick se Petric stå för en jätteräddning. Han skulle också snart få mer att göra mellan stolparna.

I sekvensen senare tog Erik Andersson avslut långt utifrån, men sköt utanför mål och därefter var det Jovanics tur att bli rånad på ett mål av Petric, när målvakten slog till med en refelxräddning på skott från nära håll av anfallaren.

Men till slut fick hemmalaget hål på BP-målvakten. På den efterföljande hörnan efter Petrics räddning på Jovanics skott, så nådde TFF-kaptenen Alexander Blomqvist högst på hörnan och nickade in matchens första mål till 1-0.

- Jag nickade väl den på målvakten som styrde in den i mål. Alla mål räknas och det var ett viktigt mål för oss, säger Alexander Blomqvist till C More.

Trelleborg fortsatte därefter starkt i andra halvlek och utökade på ett litet märkligt vis till 2-0. Ludvig Öhman rensade undan en boll i straffområdet, men rakt på Freddie Brorsson, som fick se bollen segla in i mål till utökad ledning. Det var hans första allsvenska mål i karriären.

I andra halvlek reducerade BP till 1-2 genom Fritiof Björkén, men trots flera vassa målchanser åt båda håll, så blev det inte fler mål än så.

- De gled lite på den vågen, så det är klart att det var tufft i andra halvlek, men vi red ur den vågen, säger Blomqvist.

Trelleborg tog därmed en hyperviktig trepoängare i bottenstriden och passerade Brommapojkarna i den allsvenska tabellen. TFF gick upp på tolfteplats med elva poäng, medan BP numera är placerat på 14:e-plats med nio poäng.

- Vi är igång nu och vet vad vi kan. Nu gäller det bara för oss att fortsätta, vi kommer bli bättre ju länge säsongen går, så det är bara att köra på, säger Blomqvist.

Se 2-0-målet i spelaren ovan.

Startelvor:

Trelleborg: Johansson - Nielsen, Hadzikadunic, Blomqvist, Tideman - Hörberg, Olsson, Andersson, Hümmet - Brorsson, Jovanovic.

BP: Petric, Björkén, Ochieng, Öhman, Figueroa, Sandberg Magnusson, Gustafsson, Söderström, Maikel, Omondi, Nikolic.