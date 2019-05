TV: Ulvestad hjälte i speciell match - Djurgården rycker ifrån Elfsborg

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

STOCKHOLM. Djurgården vann en ytterst händelserik match mot Elfsborg under söndagen.

2-0-segern gör att laget hakar på i toppen av allsvenskan.

- En jätteviktig seger, säger tvåmålsskytten Fredrik Ulvestad till C More.